BYD je u kratko vrijeme uspio šokirati automobilski svijet te su od relativno nepoznate kineske kompanije postali dominantna sila na tržištu električnih automobila koja je iza sebe ostavila čak i Teslu. Njihov je uspon strelovit te su fokusirani na sve dijelove tržišta - od malih gradskih modela pristupačne cijene poput Dolphin Surfa preko SUV-ova pa do snažnih jurilica kroz svoj brend Yangwang.

Model ovog brenda U9 Xtreme nedavno je osvanuo na naslovnicama automobilskih medija postavivši rekord za najbrži serijski automobil na svijetu jer je na stazi ATP Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj postigao brzinu od skoro 500 km/h.

BYD Ufly?

Neki su čak stekli dojam kako BYD sve čega se dohvati pretvori u uspjeh, koliko god da to bilo izazovno te su se nedavno na mreži pojavile informacije kako je ova tvrtka dodatno povećala svoje ambicije te da više ne razmišljaju samo o vozilima, već i o - letjelicama. Prema tim glasinama, krenuli su s razvojem letećeg automobila baš u okviru brenda Yangwang, a prvi model kojeg namjeravaju predstaviti trebao se zvati Ufly.

Prema istim glasinama, BYD je već izvršio svoj prvi testni let između Zhuhaija i Shenzhena te su dobili sve potrebne certifikate za letove u Kini. Također, spominjalo se kako je Ufly opremljen BYD-jevim ultrabrzim megavatnim punjenjem i drugom naprednom tehnologijom.

Lažne informacije

Iz BYD-a su napokon komentirali ove glasine i nemaju dobre vijesti za sve one koji su jedva čekali poletjeti u njihovom električnom automobilu.

To su lažne informacije. Nemamo takvih planova ili dogovora, poručio je putem društvene mreže Weibo Li Yunfei, prvi čovjek odjela za odnose s javnošću i brendiranje u ovoj kompaniji.

Jedan od razloga zašto su mnogi povjerovali u ove informacije, iako iz BYD-a o tome ranije nisu ništa govorili, jest što jedan drugi kineski proizvođač električnih automobila ima takve planove. Xpeng je pokrenuo tvrtku za leteće automobile Aridge te već razvijaju dva vozila - Land Aircraft Carrier i A868. Za Land Aircraft Carrier već su otvorili i prednarudžbe te je u kratko vrijeme njihov broj premašio 7 tisuća.

Osim Xpenga i druge kineske kompanije poput Cheryja, GAC Groupa, FAW Groupa i Changan Auta imaju slične planove za lansiranje električnih ili hibridnih letećih automobila, a tko zna, možda im se u budućnosti ipak pridruži i BYD s nekim svojim modelom.

Izvor: Electrek