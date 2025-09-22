Ako vam se čini kako ste nedavno čitali o nekom rekordu koji je postavio kineski automobil Yangwang U9 - u pravu ste. BYD-jev brend sportskih jurilica krajem kolovoza na stazi ATP Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj postigao je brzinu od čak 472.41 km/h, što je najveća brzina koju je do sada postigao električni automobil. Prije njega tu je titulu najbržeg držao Rimac s Neverom R.

Nakon što su se dokazali pred ostalom električnom konkurencijom, Yangwang je sada napravio korak dalje. Njihov hiperautomobil Yangwang U9 Xtreme postavio je novi rekord i postigavši brzinu od skoro 500 km/h postao najbrži serijski automobili na svijetu. Dakle, ono što je posebno zanimljivo je da Yangwang U9 Xtreme više nije samo najbrži električni, već općenito najbrži automobil na svijetu, brži i od vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Novi rekord postavljen je na istoj stazi (ATP Automotive Testing Papenburg), a za volanom je ponovno bio njemački vozač Marc Basseng. Maksimalna brzina koju je s ovim automobilom uspio uhvatiti iznosi nevjerojatnih 496,22 km/h. Impresivno.

Nevjerojatne performanse

Ovaj rekord bio je moguće postaviti samo zato što U9 Xtreme ima nevjerojatne performanse. Tehnički, tako nešto nije moguće s motorom s unutarnjim izgaranjem, komentirao je nakon rekorda Basseng.

Yangwang U9 Xtreme ima više nego dvostruko više KS u odnosu na običan model ove jurilice (2978 u odnosu na 1288 KS), ima četiri snažna električna motora te je baziran na 1200V ultra-visokonaponskoj platformi. Ova platforma, objašnjavaju na Top Gearu, omogućuje brži prijenos električne energije, što rezultira s više snage motorima. Također, BYD-jevi inženjeri uspjeli su smanjiti stvaranje topline za čak 67 posto.

Iako je riječ o serijskom automobilu, jasno je kako će se na tržištu pojaviti jako mali broj ovih vozila. BYD planira proizvesti ukupno 30 primjeraka, a nije teško pretpostaviti kako će cijena biti itekako velika. Običan model ovog automobila (Yangwang U9) na kineskom tržištu stoji između 230 i 240 tisuća dolara, dok će njegova nabrijana verzija Xtreme sigurno biti dosta skuplja.

Bit će zanimljivo vidjeti koji je sljedeći plan BYD-a s ovim automobilom te bi ovo uskoro mogao postati prvi serijski automobil maksimalne brzine veće od 500 km/h.