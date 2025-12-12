Već smo pisali o problemima na tržištu memorijskih čipova, zbog kojih u budućnosti možemo očekivati poskupljenja pametnih telefona, tableta i računala. Razlog je glad umjetne inteligencije za čipovima pa se proizvođači čipova fokusiraju na potrebe AI-a, što im je financijski isplativije nego proizvoditi memorijske čipove za računala, konzole i telefone.

Kako svoje proizvodne kapacitete sve više usmjeravaju na umjetnu inteligenciju, smanjuje se ponuda čipova za proizvode potrošačke elektronike - iako je potražnja za njima i dalje velika. Zbog toga cijene memorijskih čipova rastu velikom brzinom, a iako se očekuje kako će proizvođači mobitela, računala i drugih uređaja apsorbirati dio tih troškova, drugi dio vjerojatno će se prenijeti na kupce kroz poskupljenja.

Najmanje popularna opcija

Jedna od kompanija koja bi se zbog toga mogla odlučiti na poskupljenja jest japanski Nintendo. U odnosu na razdoblje prije 3 mjeseca, Nintendo za 12 GB LPDDR5X modul koji se koriste u novoj generaciji svoje konzole Switch plaća čak 41 posto više, dok je cijena 256GB NAND flash memorije koja se koristi u dlanovnoj konzoli porasla za osam posto.

Koliko Nintendo zarađuje po prodanoj konzoli, nije poznato, no prema industrijskim izvještajima, kada se Switch 2 pojavio u prodaji, Nintendo je ostvarivao jako mali profit (ili je profitna marža bila skoro pa nepostojeća) po prodanom primjerku. Tako nešto nije neuobičajeno jer je na početku cilj kompanija stvoriti veliku korisničku bazu koja će trošiti novac na igre i dodatke, a s vremenom će ionako pasti cijena proizvodnje pa će porasti i profit od prodaje.

Takve se stvari očekuju u uobičajenim uvjetima, no nitko u industriji nije očekivao kako će se stvari s memorijskim čipovima razviti na ovaj način, tj. da će cijena toliko porasti. Takav rast cijena komponenata mogao bi biti previše za Nintendo koji taj trošak možda više neće moći apsorbirati pa postoji mogućnost da se odluče na najmanje popularnu opciju koja se neće svidjeti obožavateljima kompanije - poskupljenje konzola.

I dalje očekuju veliku potražnju

Usprkos tome, iz Nintenda vjeruju kako će se potražnja za Switchom 2, a time i dobra prodaja ove konzole, nastaviti i dalje. Dok su ranije očekivali kako će prodaja do kraja ožujka sljedeće godine iznositi 15 milijuna komada, sada su očekivanja puno veća - čak 19 milijuna komada. No pitanje je jesu li, pri podizanju prodajnih očekivanja, razmišljali o mogućnosti poskupljenja te konzole.

Iz japanske kompanije još nema nekih službenih informacija o poskupljenjima, no ako se situacija na tržištu memorijskih čipova ne popravi (u što je teško vjerovati), ne bi se trebali iznenaditi ako tijekom sljedećih mjeseci cijena Switcha 2, kao i brojnih drugih uređaja, zaista poraste.

Izvor: Tech Spot