Zagonetka koja već desetljećima zbunjuje znanstvenike dobiva novi oblik nakon ponovne analize jedinih izravnih podataka prikupljenih o planetu Uranu.

NASA-in Voyager 2 ostaje jedina svemirska letjelica koja je ikada proletjela pokraj ledenih divova na rubu Sunčeva sustava, pružajući tada prve i dosad jedine izravne podatke o radijacijskom okruženju Urana. Tijekom kratkog preleta pored Urana, u siječnju 1986. godine, sonda je otkrila neočekivano snažne elektrone zarobljene oko planeta. Taj je pojava desetljećima ostala nerazjašnjena.

Tim iz američkog neprofitnog Instituta Southwest Research (SwRI), predvođen dr. Robertom C. Allenom iz Odjela za svemirske znanosti, ponovno je analizirao izvorna mjerenja Voyagera 2. U novom istraživanju su sudjelovali i viša znanstvenica Sarah Vines te viši programski menadžer George C. Ho, a njihovi su rezultati objavljeni u časopisu Geophysical Research Letters.

Detaljnom usporedbom znanstvenici tvrde da je letjelica najvjerojatnije promatrala Uran tijekom prolaska prolaznoga poremećaja solarnog vjetra, a ne u uobičajenim uvjetima. Prepoznali su obilježja korigirajuće interakcijske regije, odnosno strukturiranog toka solarnog vjetra sposobnog stvarati snažne visokofrekventne valove.

I Zemlja je doživjela jedan od takvih događaja

Kako bi potvrdili interpretaciju, istraživači su usporedili te podatke s Urana s poznatim reakcijama Zemljina radijacijskog pojasa. Njihovi zaključci upućuju na to da su valovi potaknuti solarnim vjetrom mogli ubrzati elektrone oko Urana gotovo do relativističkih brzina.

Znanost je daleko napredovala od preleta Voyagera 2. Odlučili smo primijeniti komparativni pristup, uspoređujući podatke Voyagera 2 s opažanjima na Zemlji koja smo prikupili tijekom proteklih desetljeća, pojasnio je Allen u članku objavljenom na stranicama navedenog američkog instituta.

Godine 2019. Zemlja je doživjela jedan od takvih događaja, koji je uzrokovao ogromno ubrzanje elektrona u radijacijskom pojasu. Ako je sličan mehanizam djelovao na Uran, to bi objasnilo zašto je Voyager 2 zabilježio svu tu neočekivanu dodatnu energiju, nadovezala se Vines u istom članku.

To je samo još jedan razlog za slanje nove misije usmjerene na Uran. Nalazi imaju važne implikacije i za slične planete, poput Neptuna, zaključio je Allen.