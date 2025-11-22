Nakon nove analize udaljenih ledenih tijela Sunčevog sustava, otkriveni su novi i neočekivani tragovi o njegovom najranijem razvoju. Znanstvenici su, naime, identificirali novu, drugu po redu skupinu objekata u Kuiperovu pojasu.

Izvorna "jezgra" Kuiperovog pojasa zapažena je 2011. godine, nakon što su znanstvenici proučili 189 objekata u orbitama na oko 44 astronomske jedinice (1 astronomska jedinica jednaka je udaljenosti Zemlje od Sunca) od Sunca.

Amir Siraj s američkog Sveučilišta Princeton i njegovi suradnici ponovno su obradili orbitalne podatke za 1650 objekata Kuiperovog pojasa koristeći algoritam za prepoznavanje njihova grupiranja.Njihova analiza trenutno se nalazi na preprint serveru arXiv.

Jezgra nikada nije pronađena sama. Kad god je algoritam pronašao jezgru, pronašao je i drugu skupinu, kaže Siraj za New Scientist. Ta dodatna skupina, smještena na oko 43 astronomske jedinice, nazvana je unutarnjom jezgrom Kuiperovog pojasa.

Objekti unutarnje jezgre kreću se gotovo kružnim orbitama, pravilno usklađenima s ravninom Sunčeva sustava. Ta vrsta orbitalne mirnoće znak je vrlo stare, netaknute strukture. Strukture koja može pružiti tragove o razvoju Sunčeva sustava, o tome kako su se divovski planeti kretali u svojim orbitama, kroz kakva je međuzvjezdana okruženja Sunčev sustav prolazio, o raznim stvarima iz najranijih dana Sunčeva sustava, napominje Siraj.

David Nesvorný iz američkog Instituta za istraživanja Southwest, smatra da su se obje jezgre možda oblikovale kad je Neptun, krećući se od Sunca, privremeno gravitacijski zarobio skupine objekata, piše New Scientist.

Očekuje se i da će Opservatorij Vera C. Rubin proširiti katalog poznatih objekata u Kuiperovom pojasu. Što više učimo o arhitekturi Kuiperova pojasa, to više učimo o povijesti Sunčeva sustava, kaže na kraju Siraj.