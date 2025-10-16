Nekoć smatran usamljenim putnikom od leda i stijena, mali nebeski objekt Chiron iznenadio je astronome otkrivši dinamičan sustav prstenova u razvoju, što na neki način predstavlja minijaturnu verziju veličanstvenog Saturnova sustava prstenova.

Znanstvenici su po prvi put promatrali prstenasti sustav u procesu formiranja oko Chirona, stjenovito-ledenog tijela promjera oko 200 kilometara koje kruži između planeta Saturna i Urana. Koristeći teleskop u opservatoriju Pico dos Dias 2023. godine, zajedno s podacima iz 2011., 2018. i 2022. godine, tim astronoma, predvođenih Chrystianom Lucianom Pereirom iz Nacionalnog opservatorija u Brazilu, potvrdio da Kiron okružuju četiri jasno definirana prstena i difuzni materijal. Njihovo istraživanje, objavljeno je u časopisu The Astrophysical Journal Letters.

Tri unutarnja prstena nalaze se otprilike 273, 325 i 438 kilometara od središta Chirona, dok se četvrti, novootkriveni prsten, proteže na oko 1400 kilometara udaljenosti od središta Kirona, što je neuobičajeno daleko i što dovodi u pitanje postojeće modele o stabilnosti prstena oko manjih tijela.

Podrijetlo prstenova

Usporedbom podataka prikupljanih više od desetljeća, Pereira i njegov tim otkrili su mjerljive promjene u strukturi prstena. To nam pruža rijedak uvid u to kako takve strukture nastaju i mijenjaju se, rekao je za Reuters Pereira. Rezultati istraživanja pokazuju da se prsteni aktivno razvijaju, a nisu statični ostaci prošlih događaja.

Prema Pereiri, prsteni su vjerojatno sastavljeni uglavnom od vodenog leda pomiješanog s kamenitom prašinom, slično Saturnovim prstenovima. Kristalna svojstva leda mogu spriječiti da se čestice spoje u mjesec, održavajući jasnoću prstenaste strukture.

Chiron povremeno izbacuje plin i prašinu poput kometa, a njegovi prsteni mogli su nastati od tog izbačenog materijala ili od sudara koji je uništio mali mjesec. To je sustav u razvoju koji će nam pomoći razumjeti dinamičke mehanizme koji upravljaju stvaranjem prstena i satelita oko manjih tijela, rekao je Braga Ribas sa Saveznog tehnološkog sveučilišta Paraná, koautor navedenog istraživanja.

Univerzalna pojava

Chiron se pridružuje Chariklu, Haumei i Quaoaru kao malim tijelima Sunčeva sustava s prstenovima. Ova raznolikost podsjeća nas da stvaranje prstena nije isključivo povezano s velikim planetima. To je univerzalan proces koji se može dogoditi gdje god postoje odgovarajući fizički uvjeti, rekao je Pereira.

Astronomi su koristili metodu zvjezdane okultacije, mjerenje svjetlosti zvijezde koju je Kiron privremeno zaklonio prolaskom ispred nje, kako bi rekonstruirao njegovu okolinu s preciznošću na razini kilometra, pojasnio je na kraju Pereira.