Više od četiri stoljeća nakon što je zasjala na nebu, Keplerova supernova i dalje otkriva kako izgleda eksplozivna smrt zvijezde iz neposredne blizine.

Godine 1604. astronomi su zabilježili pojavu iznimno sjajnog nebeskog objekta. Kasnije je utvrđeno da je riječ o Keplerovoj supernovi, eksplozivnom uništenju bijelog patuljka (vrsta zvijezde). Njeni ostaci danas tvore oblak materijala koji se širi na udaljenosti od oko 20.000 svjetlosnih godina od Zemlje.

NASA-in rendgenski opservatorij Chandra objedinio je 25 godina promatranja te supernove u jedinstveni videozapis. Prikazane su snimke ostatka supernove SN 1604 snimljene između 2000. i 2025. godine. Video su na 247. sastanku Američkog astronomskog društva predstavili astronomi Jessye Gassel s američkog Sveučilišta George Mason i NASA-ina Centra za svemirske letove Goddard te Brian Williams iz NASA-ina Centra Goddard.

Navedeni ostatak supernove iznimno je vrijedan, jer mu je početak točno poznat. Eksplozija je bila supernova tipa Ia, do koje dolazi kada bijeli patuljak u binarnom zvjezdanom sustavu akumulira previše mase sa svoje zvijezde pratilje. Takve eksplozije imaju predvidljiv vrhunac sjaja, što ih čini ključnim alatima za precizno mjerenje kozmičkih udaljenosti. One su ujedno i glavni izvor teških kemijskih elemenata koji se ugrađuju u nove zvijezde i planete.

Dugotrajno praćenje otkriva iznimne brzine širenja oblaka supernove. Studija iz 2020. pokazala je da se neki čvorovi izbačenog materijala gibaju brzinama do 8700 kilometara u sekundi. Nadovezujući se na analizu udarnog vala te supernove iz 2022. godine, nova vizualizacija prikazuje dijelove ostataka koji se kreću brzinama od oko 1800 do 6200 kilometara u sekundi, što odgovara otprilike 0,5 do 2 posto brzine svjetlosti.

Eksplozije supernova i elementi koje one izbacuju u svemir životna su osnova novih zvijezda i planeta. Razumijevanje njihova ponašanja ključno je za spoznaju naše kozmičke povijesti, kaže Williams u priopćenju NASA-e.

Iako te brzine premašuju brzinu potrebnu da izbačeni materijal napusti Mliječnu stazu, sudari s okolnim plinom i prašinom postupno će ga usporiti, pa će ostati gravitacijski vezan uz galaksiju.

Zaplet Keplerove priče tek se počinje razotkrivati. Zapanjujuće je da možemo promatrati kako se ostaci ove razorene zvijezde sudaraju s materijalom koji je već ranije izbačen u svemir, kaže Gassel u istom priopćenju.