Većina ljudi ne obraća pozornost na zvukove iz svakodnevnog života, no prodoran drapajući zvuk selotejpa, znanstvenike je već dugo vremena zanimao. Sada su fizičari, predvođeni Er Qiang Liom sa Sveučilišta za znanost i tehnologiju Kine, razjasnili taj fenomen koristeći ultrabrze kamere i osjetljive mikrofone.

Kada se selotejp odljepljuje, on se ne odvaja glatko, već u trzajno-kliznom obrascu koji fizičari nazivaju "stick-slip" i koje se već dugo proučava, primjerice u studijama iz 2010. i 2014. godine. Tijekom faze lijepljenja (stick), ljepilo se čvrsto drži površine, a zatim se naglo popušta u fazi klizanja (slip). Taj se proces ponavlja dok se selotejp odvaja, stvarajući brze, mikroskopske događaje unutar ljepila.

Tim dr. Lija otkrio je da selotejp tijekom svakog klizanja puca u uske trakaste zone po svojoj širini. Te poprečne pukotine kreću se nevjerojatnim brzinama, koje su zabilježene između 250 i 600 metara u sekundi i stvaraju udarne valove. Za usporedbu, brzina zvuka u zraku je približno 342 metra u sekundi.

„Elastični valovi koji se šire u odvojeno odljepljenom dijelu trake također mogu proizvesti određeni zvuk, ali naše snimke jasno pokazuju da niz slabih zvučnih udara nadjačava sve takve zvučne doprinose”, kažu autori itraživanja koje je objavljeno u časopisu Physical Review E.

Pukotine ostavljaju male praznine između trake i stakla, stvarajući prolazni djelomični vakuum. Zrak ih ne može odmah ispuniti. Kada ti džepovi dođu do ruba trake, iznenada se urušavaju, generirajući slabe udarne valove koji putuju nešto brže od zvuka – oko 355 metara u sekundi. Ti mikro udari ono su što percipiramo kao prodoran zvuk selotejpa.

Eksperiment je kombinirao dvije ultrabrze kamere, jednu koja snima donju stranu trake i drugu sa schlieren sustavom za snimanje poremećaja u zraku. Dva mikrofona potvrdila su da udarni valovi nastaju na rubu trake, a ne duž pukotine, čime je potvrđeno da zvuk trake nastaje kada se mikro praznine, stvorene poprečnim pukotinama, iznenada uruše na rubu trake.

Prethodne studije povezivale su selotejpa trake s elastičnim valovima ili pukotinama, no nisu precizirale točan uzrok. No, sada znamo odgovor i na tu zagonetku.

