Godinama su oceani i mora služili kao odlagališta i smetlišta za ljudski otpad. Sve dok znanstvenici nisu upozorili da time ne samo da trujemo oceane i život u njima već i sami sebe.

No, unatoč brojnim upozorenjima zagađenje svjetskih mora nije se usporilo. Posljednje studije pokazuju kako je zapravo postalo - još gore.

Nova studija, objavljena u časopisu Environmental Science and Technology, otkrila je da tekući kristalni monomeri (LCM) koji su ključne komponente svakodnevnih uređaja kao što su telefoni, televizori ili prijenosna računala, pronalaze put do morskih životinja.

Istraživač Bo Liang i njegovi kolege analizirali su uzorke tkiva grbavih dupina i pliskavica bez peraja u Južnom kineskom moru. Prikupljeni su uzorci mišića, jetre, bubrega i mozga, a rezultati analize pokazali su kako su u njima pronađena 62 pojedinačna LCM-a. Većina pronađenih spojeva pripadala je skupini od četiri spoja koji većinom potječu s televizijskih i računalnih ekrana.

Znanstvenici su utvrdili kako su LCM-ovi najčešće bili koncentrirani u masnom tkivu životinja, ali su i ostali iznenađeni kad su iste te tvari pronašli u mozgu životinje.

S obzirom na to da su prethodne studije pokazale da LCM-ovi predstavljaju zdravstveni rizik za ljude i neke vodene vrste, ovo je otkriće zabrinjavajuće.

U dodatnim laboratorijskim testovima nekoliko uobičajenih LCM-ova, uključujući četiri glavna u ovim uzorcima, promijenilo je aktivnost gena poput onih povezanih s popravkom DNK-a i diobom stanica u kultiviranim stanicama dupina, navodi se u studiji. Ovi rezultati sugeriraju da bi ti spojevi mogli negativno utjecati na morske sisavce.

Ovo je poziv na buđenje! Kemikalije koje pokreću naše uređaje sada prodiru u morski život i moramo odmah djelovati po pitanju elektroničkog otpada kako bismo zaštitili zdravlje oceana i, u konačnici, nas same, upozorili su na kraju studije znanstvenici.

Izvor: Euronews