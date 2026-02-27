Djeca i mladi se brzo prilagođavaju novim trendovima i tehnologijama, što možemo vidjeti i na primjeru umjetne inteligencije, odnosno chatbotova koje koriste. Kao i odrasli za posao, tako i mladi sada koriste različite AI alate i asistente za izvršavanje školskih zadaća i projekata. U nekim slučajevima AI mijenja Google te se koristi samo kao pomoć pri pronalaženju podataka, no dio učenika sve svoje školske zadatke prebacuje na leđa ChatGPT-a i drugih chatbotova.

Prema podacima novog istraživanja Pew Research Centera koje je provedeno na uzorku od skoro tisuću i pol američkih tinejdžera, njih 54% kaže da je koristilo AI chatbotove za pomoć pri školskim obvezama, dok njih 57% te iste alate koristi za pretraživanje informacija.

45 posto uopće ne koristi AI za školu

Dio istraživanja koji može zabrinuti nastavnike odnosi se na podatke o korištenju AI-a za većinu ili sve školske obveze i zadaće. Postotak učenika koji to radi iznosi deset posto, dok dodatnih 21 posto učenika odradi dio školskih obaveza uz pomoć AI-a, a njih 23 kaže da im chatbotovi pomažu u malom dijelu zadaće. S druge strane, 45 posto njih tvrdi kako uopće ne koristi chatbotove za školu.

Dakle, istraživanje je pokazalo kako je AI za dobar dio učenika postao alat koji im više ne ispravlja samo gramatiku u tekstovima ili im objašnjava gradivo, već sada sve više u potpunosti preuzima njihove zadatke.



Prema ovim rezultatima, tinejdžeri ChatGPT i druge AI alate najčešće koriste kao pomoć u istraživanju tema i rješavanju matematičkih zadataka (40 ili više posto), dok njih oko 35 posto kaže kako umjetnu inteligenciju koristi za uređivanje vlastitog teksta. Kad je riječ o tome koliko je pomoć stvarno korisna, percepcija je uglavnom pozitivna: oko četvrtine tinejdžera kaže da su im chatbotovi bili iznimno ili vrlo korisni za školu, a isto toliko smatra da su bili donekle korisni. Samo 3% tvrdi da su bili od male ili nikakve koristi.

Više od polovice tinejdžera (njih 59 posto) vjeruje smatra kako učenici u njihovim školama “donekle često” koriste AI za varanje, dok trećina njih smatra kako se to događa vrlo često, a samo 14 posto njih vjeruje kako nitko ne koristi ovu tehnologiju za varanje.

Izvor: PC Mag