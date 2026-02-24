Amewrički startup pod nazivom Companion predstavio je Einstein, AI alat koji može u potpunosti obaviti studentske zadatke. Za razliku od uobičajenih AI chatbotova, Einstein se prijavljuje na studentski Canvas račun i automatski izvršava zadatke, donoseći novu razinu automatizacije u obrazovanju.

Canvas je sustav za upravljanje učenjem u srednjim školama, fakultetima i sveučilištima te se pretežno koristi u Sjedinjenim Državama, gdje je jedan od vodećih sustava za upravljanje učenjem. Također ima značajnu primjenu u Kanadi, Australiji i nekim dijelovima Europe. To je web-platforma na kojoj nastavnici objavljuju materijale za tečajeve, zadatke, kvizove, forume za raspravu i ocjene, a studenti predaju svoje radove i prate vlastiti napredak.

Studenti već koriste AI. Mi im samo pružamo bolju verziju toga, rekao je Advait Paliwal izvršni direktor Companiona, u izjavi za medije koju prenosi Cnet.

Kako Einstein funkcionira?

Nakon povezivanja, Einstein radi kroz virtualno računalo. Može otvarati web preglednike, navigirati stranicama kolegija, gledati predavanja, čitati PDF-ove, pisati eseje, rješavati kvizove i objavljivati komentare na forumima. Također prati rokove i samostalno predaje zadatke, bez stalne intervencije korisnika.

Sustav pregledava materijale kolegija, identificira zadatke, sažima predavanja i stvara originalne eseje s pravilnim citatima. Komentari na forumima su kontekstualno prilagođeni, a obavijesti i rokovi se kontinuirano prate. Drugim riječima, student bi se mogao upisati na online kolegij i dopustiti Einsteinu da obavi većinu, pa čak i sve potrebne zadatke, piše Cnet.

Naši Einstein pratitelji nisu jednostavni chatbotovi. Svaki ima pristup cijelom virtualnom računalu s trajnim sustavom datoteka i pristupom internetu, tako da zapravo može raditi stvari u vaše ime. ChatGPT naspram toga izgleda kao igračka, rekao je Paliwal.

Postoje li posljedice?

Einstein dolazi u vrijeme kada obrazovne institucije još uvijek prilagođavaju pravila za uporabu umjetne inteligencije. Tradicionalne politike razlikuju AI kao pomoć i AI kao zamjenu, ali Einstein zamagljuje tu granicu djelujući kao potpuna digitalna zamjena za studenta.

Mislim da način podučavanja preko Canvasa već ima sklonost varanju. Ova promjena, mislim, na kraju će biti dobra, jer će prisiliti nastavnike da preurede kolegije tako da se oni ne oslanjaju isključivo na virtualne zadatke, komentirao je za Cnet Nicholas DiMaggio, doktorand na Sveučilištu u Chicagu.

Dodao je da bi to moglo potaknuti više rada uživo, usmene ispite ili projekte. Škole sada moraju odlučiti hoće li zabraniti alate poput Einsteina, strogo ih regulirati ili potpuno preispitati metode vrednovanja u vrijeme procvata umjetne inteligencije.