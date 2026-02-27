Kad je američka antropologinja Daniella Santoro zajedno sa suprugom Aaronom Lopezom počela uređivati zapušteni dio vrta u svojoj kući u četvrti Carrollton u New Orleansu, naišla je na nešto izvanredno. Polupokopan među vinovom lozom bila je mramorna ploča s latinskim natpisom, koja je uključivala izraz "duhovima mrtvih", što je kod bračnog para odmah pobudilo sumnju da je riječ o ozbiljnom pronalasku.

To što je bilo na latinskom doista nas je zateklo. Mislim, vidiš nešto takvo i kažeš: Dobro, ovo nije obična stvar, rekla je Santoro za Associated Press.

Umjesto da ignorira nalaz, Santoro se obratila stručnjacima. Arheologinja Susann Lusnia s američkog Sveučilišta Tulane i antropolog D. Ryan Gray sa Sveučilišta New Orleans pregledali su natpis i podijelili ga sa svojim kolegama.

Analiza je potvrdila pravo podrijetlo ploče, odnosno da je riječ o rimskom nadgrobnom spomeniku. Natpis počinje s latisnkim natpisom "Dis Manibus", odnosno posvetom "duhovima mrtvih" i spominje rimskog vojnika, Tračanina po imenu Sextus Congenius Verus. Spomenik su podigli njegovi nasljednici, Atilius Carus i Vettius Longinus, bilježeći da je Verus umro sa 42 godine i nakon 22 godine vojne službe, gotovo 1900 godina prije nego što je ploča pronađena u vrtu u Louisiani.

Povijesni zapisi pokazuju da je ploča početkom 20. stoljeća bila dio zbirke Nacionalnog arheološkog muzeja u talijanskom gradu Civitavecchiji. Muzej je pretrpio velika oštećenja tijekom savezničkog bombardiranja između 1943. i 1944. godine, a brojni predmeti, uključujući i spomenuti nadgrobni spomenik, bili su izgubljeni ili premješteni. Dimenzije nadgrobne ploče pronađene u vrtu u Louisiani odgovaraju rimskoj nadgrobnoj ploči koja je bila u zbirki talijanskog muzeja.

Put ploče do New Orleansa objasnila je Erin Scott O’Brien, bivša vlasnica kuće u kojoj sada Santoro živi sa suprugom. Ona je rekla da je ploča bila izložena u kući njezina djeda Charlesa Paddocka Jr., u četvrti Gentilly. Paddock, koji je bio američki vojnik tijekom Drugog svjetskog rata smješten u Italiji, vjerojatno ju je donio kući sa sobom iz Italije. O'Brien je ploču dobila od majke kao poklon za useljenje u novu kuću u Carrolltonu.

Posadili smo stablo i rekli da je to početak naše nove kuće. Stavimo ploču van u vrt. Mislila sam da je to umjetnički predmet. Nisam imala pojma da je riječ o 2000 godina starom reliktu, rekla je O’Brien za Preservation in Print.

Nakon više od osam desetljeća, ta se rimska nadgrobna ploča ipak napokon vraća kući u Italiju. FBI-jev Tim za umjetnički kriminal koordinira njezino vraćanje u Nacionalni arheološki muzej Civitavecchije.