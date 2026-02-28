Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio kako nalaže vladi da prekine suradnju s Anthropicom, a Pentagon je rekao da će startup proglasiti rizikom za opskrbni lanac, zadavši veliki udarac laboratoriju za umjetnu inteligenciju nakon obračuna oko tehnoloških zaštitnih zidova.

Trump je dodao da će američko ministarstvo obrane i druge agencije koje koriste proizvode tvrtke postupno obustavljati rad u trajanju od šest mjeseci. Ako Anthropic ne pomogne u tranziciji, rekao je Trump, iskoristit će punu predsjedničku ovlast da ih s teškim građanskim i kaznenim posljedicama natjera da se pridržavaju propisa.



Ove akcije označavaju izvanrednu kritiku Sjedinjenih Država protiv jedne od vodećih tvrtki koja ih je održala u vodstvu na području umjetne inteligencije ključne za nacionalnu sigurnost, prijeteći da će Anthropicu dati status izopćenika koji je Washington do sada rezervirao za neprijateljske dobavljače.



Google i Amazon su među financijskim podupirateljima Anthropica.



Ovi potezi dodatno postavljaju presedan da bi samo američki zakon ograničavao način na koji se umjetna inteligencija koristi na bojnom polju, a Pentagon nastoji sačuvati svu fleksibilnost u obrani i ne biti ograničen upozorenjima tvoraca tehnologije protiv napajanja oružja nepouzdanom umjetnom inteligencijom.



Anthropic je najavio da će na sudu osporiti svaku oznaku rizika od strane Ministarstva obrane, koje je Trumpova administracija preimenovala u Ministarstvo rata. Vjerujemo da bi ova oznaka bila pravno neosnovana i postavila opasan presedan za svaku američku tvrtku koja pregovara s vladom, priopćila je tvrtka.



Nikakva količina zastrašivanja ili kažnjavanja od strane Ministarstva rata neće promijeniti naš stav o masovnom domaćem nadzoru ili potpuno autonomnom oružju, dodali su iz Anthropica.



Izvršni direktor OpenAI-ja ​Sam ⁠Altman izjavio je ⁠u petak da je postigao ​sporazum sa ⁠SAD-om. Ministarstvo rata će implementirati svoje AI modele na ⁠klasificiranim mrežama u oblaku.



U svim našim interakcijama, DoW je pokazao duboko poštovanje prema sigurnosti i želju za partnerstvom kako bi se postigao najbolji mogući ishod, rekao je Altman u objavi na X-u.