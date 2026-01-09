Tijekom posljednjih desetak godina kompanija koja je najviše vremena provela kao prva po tržišnoj vrijednosti na svijetu bio je - Apple. Iako im je jedno vrijeme najveći konkurent na tržištu bio Microsoft, s razvojem i rastom popularnosti umjetne inteligencije prvo mjesto na ovom je tržištu sada već neko vrijeme drži Nvidia. Tržišna vrijednost tvrtke čak je dosegla 5 bilijuna dolara, a trenutačno je na 4,5 bilijuna.

Što se Applea tiče, oni na popisu kompanija s najvećom tržišnom vrijednosti na svijetu sada zauzimaju treće mjesto, a posebno je zanimljivo tko se probio na drugo mjesto. Naime, prvi put još od 2019. godine ispred Applea probio se - Alphabet. Riječ je o kompaniji čiji je dio i Google, a čija je tržišna vrijednost s jučerašnjim zatvaranjem burze dosegla 3,93 bilijuna dolara, dok je tržišna vrijednost Applea iznosila 3,83 bilijuna.

Nije iznenađenje

Ovakva promjena na tržištu i nije neko iznenađenje, s obzirom na to da je dionica Alphabeta tijekom prošle godine porasla za 65 posto, što je najveći porast od 2009. godine. Nije teško pretpostaviti da će se rast nastaviti i dalje te da bi uskoro mogli probiti granicu od 4 bilijuna dolara.

Razlog velikog rasta Googlea, odnosno Alphabeta leži u, naravno, umjetnoj inteligenciji. Krajem prošle godine predstavili su sedmu generaciju svojih čipova Ironwood, kao potencijalnu alternativu Nvidijinim procesorima, a nakon toga stigao je i njihov novi AI model Gemini 3 koji je oduševio kritičare, prenijeli su na CNBC-u. Također, kompanija je prošle godine potpisala i brojne ugovore teške više milijardi dolara na području cloud computinga, a velika su očekivanja i za ovu godinu.

S druge strane, svima su dobro poznati problemi Applea s najvažnijom tehnologijom današnjice. Kompanija zaostaje s razvojem i primjenom umjetne inteligencije te su toliko najavljivanu nadogradnju Siri odgodili za ovu godinu i bit će zanimljivo vidjeti kakav su napredak napravili na tom polju.

Dok u Alphabetu mogu biti iznimno zadovoljni s trenutačnom situacijom, analitičari upozoravaju kako investitori sve više prate i očekuju povrat ogromnih ulaganja tehnoloških divova u poslužitelje i podatkovne centre te se njihov fokus pomiče s performansi na prihvaćanje i monetizaciju proizvoda. Zbog takvih velikih ulaganja koje trenutačno ne prati povrat investicija, sve se više govori o AI balonu koji bi jednom mogao puknuti i dovesti do velikog pada cijena dionica velikih kompanija kao i brisanja brojnih startupova i manjih tvrtki.