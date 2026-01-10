NASA je objavila da u srijedu namjerava započeti prijevremeni povratak svog četveročlanog tima Crew-11 s Međunarodne svemirske postaje (ISS) zbog zdravstvenog problema jednog od članova posade.

Agencija planira odvojiti svemirsku letjelicu od ISS-a najranije od 22 sata po GMT-u, ako vremenske prilike dopuste, prema izjavi svemirske agencije. Ako sve bude išlo po planu, očekuje se da će se astronauti spustiti uz obalu Kalifornije u četvrtak oko 3,40 sati po lokalnom vremenu. Točno vrijeme bit će potvrđeno bliže polasku i ovisit će o vremenskim prilikama, uvjetima na moru i drugim čimbenicima.

NASA je u četvrtak objavila da će ovo biti prvi put u povijesti ISS-a da se posada vraća ranije zbog zdravstvenih problema jednog astronauta.

Agencija nije otkrila identitet člana posade niti prirodu medicinskog problema, ali je rekla da nije povezan s dužnostima na ISS-u i ne predstavlja hitan slučaj. Glavni zdravstveni i medicinski direktor NASA-e James Polk rekao je da je astronaut u stabilnom stanju.

Zdravstveni problem već je naveo NASA-u da otkaže planiranu svemirsku šetnju u četvrtak, u kojoj su trebali sudjelovali američki astronauti Zena Cardman i Michael Fincke.

Oni su, zajedno s japanskim astronautom Kimiyom Yuijem i ruskim kozmonautom Olegom Platonovim, na ISS-u od početka kolovoza i izvorno su trebali ostati na svemirskoj stanici još nekoliko tjedana.