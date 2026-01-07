Zbog kontroverznog prijedloga zakona u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, neki poznati milijarderi najavili su selidbu u druge dijelove SAD-a. Prema prijedlogu zakona o kojem bi se odluka trebala donijeti krajem ove godine (no retroaktivno bi stupio na snagu od 1. siječnja), svaki bi stanovnik Kalifornije čije je bogatstvo veće od jedne milijarde dolara morao platiti porez u vrijednosti od pet posto svoje imovine.

Prema kalifornijskom zakonu, prebivalište se određuje “prirodom povezanosti osobe s državom”, što uključuje više faktora poput vremena provedenog u državi, kao i održavanja poslovnih veza. U slučaju da zakon stupi na snagu, za plaćanje poreza koji bi za one najbogatije značio plaćanje više od 10 milijardi dolara, postoji rok od 5 godina, no uvjeti vezani za prebivalište odnose se na razdoblje do kraja 2025.

Page dignuo sidro

Jedna od osoba koja je prekinula većinu svojih veza, uključujući i poslovne veze zbog kojih bi trebao platiti spomenuti porez jest - Larry Page. Prema informacijama Business Insidera, suosnivač Googlea digao je sidro iz Kalifornije te je prebacio adrese svojih poslovnih subjekata u druge države (ponajviše Delaware). Procjene govore da bi ga nadolazeći kalifornijski porez skratio za čak oko 12 milijardi dolara.

Iako postoji veliki broj ljudi koji će aplaudirati dodatnom porezu za najveće bogataše, porezni savjetnik brojnih kalifornijskih milijardera David Lesperance upozorava na potencijalni kontraefekt ovog zakona. Naime, kako se Kalifornija snažno oslanja na poreze najbogatijih, ako bi oni napustili tu saveznu državu, to bi na kraju moglo rezultirati stalnim gubitkom stotina milijuna dolara ili više poreznih prihoda. Također, ova bi država postala neprivlačna bogatašima, što znači dodatni gubitak potencijalnih prihoda, a kritičari novog poreznog nameta naglašavaju kako će to rezultirati i katastrofom za “ekonomiju inovacija” u Kaliforniji.

Huang nema problema s porezom

Ipak, nekim milijarderima dodatan porez - ne smeta. Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang kaže kako niti jednom nije pomislio na napuštanje Kalifornije zbog novog poreza. On kaže kako nema ništa protiv toga jer, kada je odlučio živjeti u toj državi, pristao je na njena pravila, uključujući i sva porezna opterećenja koja idu s tim.

Objasnio je kako je Silicijska dolina najveći izvor talenata za tehnološku industriju te je upravo to razlog zašto kompanija posluje na tom tržištu.

Iako bi i Huang trebao platiti milijarde dolara zbog novog poreza, on to vjerojatno ne bi previše osjetio na svojoj koži jer je trenutačno težak više od 160 milijardi dolara i jedna je od najbogatijih osoba na svijetu.

Podsjetimo, sporni zakon još nije izglasan i trenutačno je to samo prijedlog, no ako u studenom zaista stupi na snagu, milijarderi će morati značajno posegnuti u džep i platiti velike svote novaca.

Izvor: Daily Mail