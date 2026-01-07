Spoj prvi put izoliran prije više od pola stoljeća, znanost sada se može proučavati u dosad neviđenoj mjeri. Verticilin A, molekula gljive s potencijalnim svojstvima suzbijanja raka, umjetno je sintetizirana, što znanstvenicima omogućuje istraživanje njezine terapijske vrijednosti, bez oslanjanja na njezine rijetke, prirodne izvore.

U prirodi se verticilin A pojavljuje u vrlo malim količinama u gljivi koja je vidljiva samo pod mikroskopom (rod Clonostachys), što njegovo izdvajanje čini izrazito zahtjevnim. Njegova složena kemijska struktura i nestabilnost do sada su sprječavale laboratorijsku sintezu. Američki znanstvenici s MIT-a i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, uspjeli su prevladati te izazove, otvarajući nove mogućnosti proučavanja tog spoja.

Puno bolje razumijemo kako te suptilne strukturne promjene mogu značajno povećati sintetski izazov. Ono što smo naučili jest da je vrijeme izvođenja apsolutno ključno. Morali smo značajno promijeniti redoslijed stvaranja kemijskih veza, pojasnio je u priopćenju objavljenom na stranicama MIT-ja Mohammad Movassaghi, kemičar s MIT-ja.

Prilagodivši ranije metode za slične spojeve koji se razlikuju samo za nekoliko atoma, tim je razvio postupak od 16 koraka, koji precizno oblikuje trodimenzionalnu dimernu strukturu verticilina A. Istraživanje vezano za to objavljeno je u stručnom časopisu Journal of the American Chemical Society.

Početna ispitivanja usmjerena su na difuzni gliom srednje linije, odnosno smrtonosni dječji moždani tumor. Laboratorijske studije potvrdile su da verticilin A i njegove varijante učinkovito ciljaju proteine unutar stanica raka i djeluju upravo na one biokemijske procese koje su znanstvenici predvidjeli.

Kemijska biologinja Jun Qi s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard naglasila je širi potencijal tog najnovijeg znanstvenog proboja.

Prirodni spojevi bili su vrijedni resursi za otkrivanje lijekova i potpuno ćemo procijeniti terapeutski potencijal ovih molekula integrirajući naše stručnosti u kemiji, kemijskoj biologiji, biologiji raka i skrbi za pacijente, rekla je.