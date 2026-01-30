Hrvatska je postala regionalno središte europske EIT Water zajednice znanja i inovacija, jednog od najvećih projekata Europske unije za zaštitu mora, voda i razvoj plave ekonomije, istaknuto je u petak na predstavljanju na Sveučilištu u Zadru.tri vijesti o kojima se priča Sitni, oku nevidljivi mjehurići Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Novo istraživanje otkriva Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Ovo je prvi put da Hrvatska preuzima ulogu regionalnog koordinacijskog centra unutar zajednice Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), što je veliko priznanje domaćem znanstveno-inovacijskom sustavu u europskom kontekstu.
Regionalni su-lokacijski centar Jadransko-jonske regije (CLC South) koordinirat će Institut Ruđer Bošković (IRB) i Digitalni inovacijski centar Innovamare (DIH Innovamare).
Povezivanje znanosti i praktičnih rješenja
Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković David Smith rekao je da IRB donosi vrhunsku znanstvenu ekspertizu i infrastrukturu.
S našim znanstvenicima, laboratorijima i istraživačkim brodovima spremni smo povezati znanost s praktičnim rješenjima za more i okoliš, dodao je.
Vrijednost cijelog EIT Water projekta iznosi 150 milijuna eura tijekom šest godina, a okuplja 50 osnivačkih partnera iz 24 europske zemlje.
Nositelj konzorcija je Sveučilište Aarhus iz Danske, a partneri uključuju vrhunske znanstvene institute, sveučilišta, startupove, javne institucije i privatni sektor.
Rektor Sveučilišta u Zadru Josip Faričić kazao je da je riječ o inicijativi koja povezuje znanost, gospodarstvo i društvo s ciljem održivog razvoja i očuvanja voda.
Sudjelovanje u ovom strateškom projektu jača ulogu Sveučilišta u Zadru kao snažnog akademskog središta, povećava znanstvene i obrazovne kapacitete te pruža profesorima i studentima konkretne mogućnosti za uključivanje u europske mreže inovacija i suradnje, istaknuo je.
Južni su-lokacijski centar obuhvaća 10 zemalja jadransko-jonske i mediteranske regije, uključujući Italiju, Grčku, Sloveniju, Crnu Goru, Srbiju, Albaniju, Cipar, i druge.
"Živi laboratorij"
Predviđeno je da sjedište centra bude u Zadru, s operativnim centrima u Šibeniku, Splitu, Rijeci i Dubrovniku.
Cilj centra je povezivanje znanosti, gospodarstva i javnog sektora radi razvoja konkretnih rješenja za izazove poput nestašice vode, degradacije morskih ekosustava, poplava, suša i gubitka bioraznolikosti.
Predsjednik Upravnog odbora DIH Innovamare Mateo Ivanac izjavio je da su kroz DIH Innovamare stvorili snažnu mrežu koja okuplja znanstvenike, poduzetnike i institucije s ciljem razvoja pametnih rješenja za more. Cilj je stvoriti nova radna mjesta i podrži razvoj malih i srednjih poduzeća, inovacija i tehnologija s konkretnom primjenom u rješavanju problema s kojima se suočava regija.
CLC South zamišljen je kao „živi laboratorij“ za pilot-projekte te prostor za suradnju znanstvenih institucija, ministarstava, lokalne samouprave i privatnog sektora, u skladu s Europskim zelenim planom i Strategijom za plavu ekonomiju.
Projekt dodatno jača ulogu znanosti i obrazovanja, omogućujući mladim istraživačima uključivanje u europske mreže inovacija, dok gradovima i lokalnim zajednicama otvara pristup europskim fondovima i strateškim partnerstvima te povećava otpornost na klimatske promjene.