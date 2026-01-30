Hrvatska je postala regionalno središte europske EIT Water zajednice znanja i inovacija, jednog od najvećih projekata Europske unije za zaštitu mora, voda i razvoj plave ekonomije, istaknuto je u petak na predstavljanju na Sveučilištu u Zadru.

Ovo je prvi put da Hrvatska preuzima ulogu regionalnog koordinacijskog centra unutar zajednice Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), što je veliko priznanje domaćem znanstveno-inovacijskom sustavu u europskom kontekstu.

Regionalni su-lokacijski centar Jadransko-jonske regije (CLC South) koordinirat će Institut Ruđer Bošković (IRB) i Digitalni inovacijski centar Innovamare (DIH Innovamare).

Povezivanje znanosti i praktičnih rješenja

Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković David Smith rekao je da IRB donosi vrhunsku znanstvenu ekspertizu i infrastrukturu.

S našim znanstvenicima, laboratorijima i istraživačkim brodovima spremni smo povezati znanost s praktičnim rješenjima za more i okoliš, dodao je.

Vrijednost cijelog EIT Water projekta iznosi 150 milijuna eura tijekom šest godina, a okuplja 50 osnivačkih partnera iz 24 europske zemlje.

Nositelj konzorcija je Sveučilište Aarhus iz Danske, a partneri uključuju vrhunske znanstvene institute, sveučilišta, startupove, javne institucije i privatni sektor.

Rektor Sveučilišta u Zadru Josip Faričić kazao je da je riječ o inicijativi koja povezuje znanost, gospodarstvo i društvo s ciljem održivog razvoja i očuvanja voda.

Sudjelovanje u ovom strateškom projektu jača ulogu Sveučilišta u Zadru kao snažnog akademskog središta, povećava znanstvene i obrazovne kapacitete te pruža profesorima i studentima konkretne mogućnosti za uključivanje u europske mreže inovacija i suradnje, istaknuo je.

Južni su-lokacijski centar obuhvaća 10 zemalja jadransko-jonske i mediteranske regije, uključujući Italiju, Grčku, Sloveniju, Crnu Goru, Srbiju, Albaniju, Cipar, i druge.

"Živi laboratorij"

Predviđeno je da sjedište centra bude u Zadru, s operativnim centrima u Šibeniku, Splitu, Rijeci i Dubrovniku.

Cilj centra je povezivanje znanosti, gospodarstva i javnog sektora radi razvoja konkretnih rješenja za izazove poput nestašice vode, degradacije morskih ekosustava, poplava, suša i gubitka bioraznolikosti.

Predsjednik Upravnog odbora DIH Innovamare Mateo Ivanac izjavio je da su kroz DIH Innovamare stvorili snažnu mrežu koja okuplja znanstvenike, poduzetnike i institucije s ciljem razvoja pametnih rješenja za more. Cilj je stvoriti nova radna mjesta i podrži razvoj malih i srednjih poduzeća, inovacija i tehnologija s konkretnom primjenom u rješavanju problema s kojima se suočava regija.

CLC South zamišljen je kao „živi laboratorij“ za pilot-projekte te prostor za suradnju znanstvenih institucija, ministarstava, lokalne samouprave i privatnog sektora, u skladu s Europskim zelenim planom i Strategijom za plavu ekonomiju.

Projekt dodatno jača ulogu znanosti i obrazovanja, omogućujući mladim istraživačima uključivanje u europske mreže inovacija, dok gradovima i lokalnim zajednicama otvara pristup europskim fondovima i strateškim partnerstvima te povećava otpornost na klimatske promjene.



