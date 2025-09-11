Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković povezuju svoje meteorološko-oceanografske plutače s ciljem unaprjeđenja sigurnosti plovidbe, zaštite obalnih zajednica i prilagodbe klimatskim promjenama, izvijestili su u četvrtak.

Integracija podataka s plutača omogućit će potpuniju i precizniju sliku procesa na sjevernom Jadranu, u atmosferi i moru.

Preciznije prognoze i upozorenja koristit će pomorcima, obalnim zajednicama, turizmu i ribarstvu, a mjerenja će biti važna i za dugoročnu pripremu na klimatske promjene.

Posebna vrijednost suradnje jest što plutače DHMZ-a i IRB-a, jedinstveno u Sredozemlju, prate i vidljivost nad morem, podatak ključan za izdavanje upozorenja na maglu.

Integracijom podataka dodatno unaprjeđujemo sigurnost plovidbe i razumijevanje klime sjevernog Jadrana, područja koje je posljednjih tjedana često pogođeno ekstremnim vremenskim prilikama, izjavio je ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler.

Suradnja nije samo razmjena podataka, nego i znanja, jer znanstvenici IRB-a imaju dugogodišnje iskustvo u praćenju fizikalnih, kemijskih i bioloških karakteristika mora, dodao je.

Podaci s plutača IRB-a dostupni na mrežnoj stranici DHMZ-a

Podatci s plutača IRB-a javnosti će biti dostupni na mrežnoj stranici DHMZ-a, a ulazit će i u međunarodne baze kroz sustav razmjene Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Predstojnica Centra za istraživanje mora IRB-a Mirta Smodlaka Tanković naglasila je da je suradnja značajan iskorak jer se znanstveni podaci sada uključuju u operativni sustav.

Naši dugogodišnji podatci sada izravno doprinose sigurnosti ljudi i održivom gospodarenju morem. U budućnosti želimo dodatno proširiti mrežu mjerenja, uključiti nove senzore i ojačati suradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, istaknula je.

Na sastanku, na kojem je dogovorena suradnja, sudjelovali su i predstavnici Ministarstva mora, Lučke kapetanije Pula, Županijske lučke uprave Rovinj i Istarske županije. Zaključili su da povezivanje dviju mreža donosi izravnu korist i znanosti i praksi.

Državna mreža plutača svojevrsni "mobilni laboratorij"

Državna mreža plutača uspostavljena je 2022. kroz projekt METMONIC i obuhvaća pet plutača na Visu, Palagruži, Molunatu, Kvarneru i Blitvenici, dok IRB održava dvije u rovinjskom akvatoriju.

Riječ je o svojevrsnim "mobilnim laboratorijima" koji u stvarnom vremenu mjere meteorološke i oceanografske parametre poput temperature, vjetra, saliniteta, klorofila, kisika i pH vrijednosti mora.