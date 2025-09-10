Policijska uprava splitsko-dalmatinska ​upozorila je na sumnjive telefonske pozive s hrvatskih i stranih brojeva u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao policajci i traže osobne i bankovne podatke pa građanima poručuju da na takve pozive ne nasjedaju nego ih prijave na broj 192.

​U priopćenju su naveli da su u posljednjih sat vremena zaprim​il​i više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima s hrvatskih i stranih brojeva.​ U pojedinim slučajevima komunikacija se odvijala na engleskom jeziku, a u drugima na hrvatskom.

Policija upozorava da se osobe koje zovu lažno predstavljaju kao policijski službenici te građanima navode da ih navodno potražuje Interpol zbog počinjenja kaznenih djela. Od građana pritom ​traže dostavljanje osobnih i bankovnih podataka, s očitom namjerom ostvarivanja protupravne financijske koristi.

Savjetujemo građane da ne nasjedaju na takve pozive, da ne ustupaju nikakve osobne ili bankovne podatke te da o svakom sličnom slučaju odmah obavijeste policiju putem broja 192​, poručili su iz splitske policije.

Iz nacionalnog CERT-a također su upozorili na ovakve pozive. Kako ističu, u pozivima se uvjerava da im je osobna iskaznica korištena u kriminalnim radnjama te kako je izdana tjeralica na njihovo ime.

Nakon onoga što se čini kao snimljena poruka, od građana traže da pritisnu broj 1, što ih preusmjerava na „operatera/agenta” koji se predstavlja kao zaposlenik hrvatske policije.

Ovakav tip prijevare se koristi za krađu osobnih podataka, a potencijalno i krađu financijskih sredstava, ističu iz CERT-a.

Savjeti za građane: