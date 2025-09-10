Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je na sumnjive telefonske pozive s hrvatskih i stranih brojeva u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao policajci i traže osobne i bankovne podatke pa građanima poručuju da na takve pozive ne nasjedaju nego ih prijave na broj 192.tri vijesti o kojima se priča 3I/ATLAS "Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili Stiže Air “Nešto potpuno nevjerojatno”: Predstavljen model iPhonea koji su ljubitelji Applea dugo čekali Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
U priopćenju su naveli da su u posljednjih sat vremena zaprimili više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima s hrvatskih i stranih brojeva. U pojedinim slučajevima komunikacija se odvijala na engleskom jeziku, a u drugima na hrvatskom.
Policija upozorava da se osobe koje zovu lažno predstavljaju kao policijski službenici te građanima navode da ih navodno potražuje Interpol zbog počinjenja kaznenih djela. Od građana pritom traže dostavljanje osobnih i bankovnih podataka, s očitom namjerom ostvarivanja protupravne financijske koristi.
Savjetujemo građane da ne nasjedaju na takve pozive, da ne ustupaju nikakve osobne ili bankovne podatke te da o svakom sličnom slučaju odmah obavijeste policiju putem broja 192, poručili su iz splitske policije.
Iz nacionalnog CERT-a također su upozorili na ovakve pozive. Kako ističu, u pozivima se uvjerava da im je osobna iskaznica korištena u kriminalnim radnjama te kako je izdana tjeralica na njihovo ime.
Nakon onoga što se čini kao snimljena poruka, od građana traže da pritisnu broj 1, što ih preusmjerava na „operatera/agenta” koji se predstavlja kao zaposlenik hrvatske policije.
Ovakav tip prijevare se koristi za krađu osobnih podataka, a potencijalno i krađu financijskih sredstava, ističu iz CERT-a.
Savjeti za građane:
-
Hrvatska policija s vama neće započeti razgovor automatiziranom porukom na engleskom jeziku
-
Prekinite komunikaciju čim prepoznate prijevaru
-
NE dijelite osobne podatke s nepoznatim osobama
-
NE slikajte osobne dokumente i ne šaljite ih nepoznatim osobama
-
NE uplaćujte novac nepoznatim osobama za sumnjive usluge ili ucjene
-
Prijavite pokušaj prijevare i podijelite informaciju s drugima kako oni ne bi postali žrtve