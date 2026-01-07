Na tehnološkom sajmu CES prije 6 godina Sony je iznenadio javnost kada je, u suradnji s Hondom, prikazao prototip električnog automobila. To je bilo vrijeme kada se situacija s elektrifikacijom počela zahuktavati te se činilo kako neće proći puno vremena prije nego svi počnu kupovati vozila s električnim motorima. Situacija na tržištu radikalno se promijenila od prvog prikaza ovog koncepta te su se pojavili brojni novi igrači, prvenstveno iz Kine kojima je teško parirati.

Nekoliko godina nakon prikaza koncepta nazvanog Vision S, predstavljen je i službeni model nazvan Afeela 1, a na CES-u koji je ovog tjedna započeo u Las Vegasu, Sony Honda Mobility objavili su kako bi se njihov automobil napokon mogao pojaviti u prodaji.

Prvo u SAD-u pa onda u Japanu

Kasnije ove godine Afeela 1 trebala bi se prvo pojaviti na tržištu SAD-a, najavio je CEO tvrtke Yasuhide Mizuno, dok bi se nakon toga vozilo trebalo pojaviti na japanskom tržištu, no tek 2027. godine.

Vozila će se prvo isporučiti onima koji su ih prednaručili prije više godina, a nakon toga će biti zanimljivo vidjeti kakva će biti potražnja za Afeelom, odnosno koliko će kupaca privući. Sony je, jasno, ponajviše poznat zbog potrošačke elektronike te nemaju iskustva na tržištu automobila, no na primjeru Xiaomija možemo vidjeti kako danas na ovom tržištu to iskustvo i nije previše bitno.

Kineska tvrtka u kratko je vrijeme oduševila svojim automobilima, a za ovu godinu povećali su prodajna očekivanja te sada očekuju prodaju od 550 tisuća svojih automobila tijekom 2026. Xiaomi u svojoj ponudi ima jednu limuzinu te SUV model, a čini se kako na isti način razmišljaju i u Sonyu i Hondi.

Naime, tijekom ovogodišnje prezentacija na CES-u, Mizuno je imao i jedno iznenađenje - prikazan je novi model njihova automobila i to upravo vozilo iz SUV kategorije. Za sada je nazvan Afeela Prototype 2026 te ga planiraju puno brže dovesti na tržište u odnosu na prvi model. Njegova proizvodnja i početak prodaje na tržištu Sjeverne Amerike tako su planirani za 2028. godinu.



Informacije o tome što konkretno možemo očekivati od tog električnog vozila ipak nisu poznate. Dok je sam prototip prikazan na pozornici, nije bilo moguće zaviriti u njegovu unutrašnjost, a niti iz Sony Honda Mobilityja nisu objavili podatke o njegovim specifikacijama.

Jedino što je poznato jest da će imati opciju PS Remote Play koja je dostupna i u Afeeli 1, a koja omogućuje streamanje igara s PS4 i PS5 u samom automobilu. Konkretne detalje oko vozila očekujemo tijekom sljedećih mjeseci ili najkasnije na CES-u početkom 2027. godine.

