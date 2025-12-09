Prije nešto više od godinu dana izvršni direktor Forda prilično je šokirao je priznanjem o automobilu koji vozi. Možda bi pretpostavili da, ako već ne vozi neki od Fordova, nije mogao odoljeti nekoj sportskoj jurilici poput Ferrarija ili Porschea, no umjesto toga Jim Farley rekao je kako uživa u vožnji u - Xiaomiju.

Kineske kompanija koja je najpoznatija po telefonima i potrošačkoj elektronici nedugo prije toga predstavila je svoj prvi električni automobil, model SU7 za kojeg se sigurno ne može iskoristiti ona izreka o prvim mačićima koji se bacaju u vodu. Prodajne brojke ovog vozila oduševile su i najveće optimiste u Xiaomiju, a komentar šefa Forda dodatno je povećao interes javnosti za ovim automobilom.

Nedavno je i vjerojatno najpoznatiji tehnološki youtuber Marques Brownlee (MKBHD) odlučio testirati ovaj automobil, a njegovi komentari su u rangu s onima šefa Forda. Xiaomi ga je oduševio.

On se tijekom dva tjedna vozio u modelu SU7 Max koji je u Kini dostupan po cijeni od 42 tisuće dolara (u SAD-u se ne može kupiti), a cijelo vrijeme osjećao se kao da se vozi u puno skupljem automobilu. Ovo uopće ne izgleda kao automobil od 42 tisuće dolara. Ovo je dobar auto, komentirao je.

Pomalo izgleda poput Porschea

Tijekom testiranja usporedio je ovo vozilo s automobilima poput Tesle, Mercedesa, Polestara i Porschea. Komentirao je kako pomalo izgleda poput Porschea Taycan te da ima volan prilično sličan Porscheovim.

Impresionirao ga je i softver te kaže da bi takav odličan softver očekivao od Appleova automobila. Pohvalio je i mjesta za montažu dodatne opreme na vozilu poput brzinomjera, magnetskog držača za telefon, punjače, mikrofone itd.

Ovo je automobil koji stoji 42 tisuće dolara, a osjećaj je kao da košta 75 tisuća dolara, sažeo je svoj dojam o tom automobilu. Nema sumnje kako bi, nakon svih pohvala, mnogi Amerikanci poželjeli provozati u ovom automobilu, no to trenutačno nije moguće jer SU7 nije dostupan na tom tržištu.

Ako se jednom i pojavi u SAD-u, Brownlee je podsjetio kako cijena takvog automobila nakon carina i poreza sigurno ne bi iznosila 42 tisuće dolara, već puno više. Za sve u Europi kojima je Xiaomijev automobil zanimljiv, dobra vijest je da bi kroz dvije godine mogao postati dostupan i na ovom tržištu, no kao i u slučaju SAD-a, njegova cijena bit će puno viša u odnosu na cijenu na kineskom tržištu.

Nakon Modela SU7, Xiaomi je predstavio i svoj drugi model YU7 koji na tržištu konkurira Teslinom Modelu Y te za njim također vlada velika potražnja.

Izvor: Business Insider