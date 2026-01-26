Humanoidni robot Atlas iz američke tvrtke Boston Dynamics prelazi s bine tehnološkog sajma CES 2026 u tvornice Hyundai grupe, pokrećući revoluciju u industrijskoj automatizaciji i budućnosti rada.

Dok su drugi roboti na CES-u plesali i zabavljali posjetitelje, Atlas je demonstrirao stvarne industrijske sposobnosti i potencijal za tvornice. Humanoid od 90 kilograma iz Boston Dynamicsa, kojeg Hyundai Motor Group sada posjeduje s 80-postotnim udjelom, visok je 1,52 metra i može dosegnuti oko 2,29 metara kada se u potpunosti ispruži. Za razliku od robota Spot iste tvrtke, koji se koriste u zaštiti i inspekciji, Atlas je pozicioniran kao industrijski sustav s komercijalnom vrijednošću.

Hyundai planira proizvodnju humanoidnih robota Atlas u Robot Metaplant Application Centru, s planiranim uvođenjem tih robota u svoje pametne tvornice od 2028. godine i ciljem proizvodnje 30.000 robota do 2030. godine.

Tijekom proteklih nekoliko desetljeća, većina proizvođača automatizirala je sve što se može automatizirati. Posao koji je preostao teško je automatizirati na ekonomičan način. A to je zato što zadaci imaju ogromnu varijabilnost. Bilo da se radi o dijelovima koji se razlikuju od automobila do automobila ili zato što zadaci uključuju sklapanje i precizne tolerancije i stvari koje se ne mogu izvesti s tradicionalnim robotima, objašnjava za Tech Radar Robert Playter, izvršni direktor Boston Dynamicsa.

Konzistentan rad bez umora

U demonstracijama rada, Atlas je premještavao komponente, zakretao gornji dio tijela za 56 stupnjeva kako bi premještavao dijelove između skladišnih polica bez hodanja, rukovao osjetljivim predmetima, radio na otvorenom i sam mijenjao baterije. Naglasak je bio na njegovoj pouzdanosti, a ne na brzini.

Ljudi mogu biti super učinkoviti u devet ujutro, ali naše studije sugeriraju da ta učinkovitost tijekom dana opada. S ovakvom automatizacijom potreban je konzistentan rad, a robot se nikada ne umara i radi stalnom brzinom uz minimalne intervencije, objašnjava za Tech Radar Marc Theerman, glavni strateg Boston Dynamicsa.

Zašto je humanoidna forma važna?

Atlas je namijenjen tvornicama dizajniranim za ljude.

Prosječna tvornica u Europi ili Sjedinjenim Američkim Državama vjerojatno je stara oko 35 godina. Dakle, ako želite automatizirati takvu tvornicu bez fiksne automatizacije, trebate nešto što izgleda kao čovjek, jer je tvornica upravo za to i dizajnirana, pojašnjava Theerman.

Ljudski nadzor, međutim, i dalje ostaje ključan, kako roboti ulaze u temeljne operacije.

Mislimo da će 2028. ili 2030. godina biti te kada ćemo robote uvesti u tvornice, a vjerojatno pet godina nakon toga bi mogli biti stvarno dostupni i u domaćinstvima, navodi na kraju Playter.