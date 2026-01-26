Sredinom siječnja noćnim nebom iznad američke savezne države Nevade uočena je neobična trokutasta letjelica, nakratko vidljiva samo kroz toplinske senzore, ali dovoljno da prizove sjećanja na raniji misterij, prvi put zabilježen na dnevnom svjetlu prije više od desetljeća.

Tijekom noćnih letačkih aktivnosti u blizini Zone 51 14. siječnja 2026. godine toplinska snimka na kojoj je potvrđeno sudjelovanje bombardera B-2 Spirit, prikazala je dosad nepoznatu trokutastu letjelicu oštrih linija. Snimku je zabilježio Anders Otteson, autor kanala Uncanny Expeditions na YouTubeu, dok je kampirao uz Groom Lake Road i pratio aktivnosti u tom ograničenom zračnom prostoru.

Otteson je iskusan videograf i istraživač koji rijetke zrakoplovne aktivnosti dokumentira pomoću toplinskih kamera, optičkih senzora i radijskih skenera. Njegove ekspedicije oko Groom Lakea redovito su usmjerene na radarski nevidljive letjelice i povjerljive testne programe američkog ratnog zrakoplovstva, a ne na puko usputno promatranje neba.

Ono što njegovo novo opažanje izdvaja jest sličnost uočene nepoznate letjelice s neobjašnjenom trokutastom letjelicom fotografiranom iznad grada Wichite u saveznoj državi Kansas još 2014. godine. Portal The Aviationist tada je izvijestio da je dnevna fotografija, koju je snimio lokalni promatrač, djelovala vjerodostojno i prikazivala veliku letjelicu nalik letećem krilu, s proporcijama koje nisu odgovarale nijednom poznatom operativnom tipu američkih vojnih letjelica. Isti portal pritom je istaknuo blizinu Wichite velikim zrakoplovnim proizvodnim i ispitnim pogonima te pojačane geopolitičke napetosti nakon ruske invazije na Krim 2014. godine.

Snimka iz Wichite, nastala u veljači 2014. godine i objavljena tek u travnju te godine, uslijedila je nakon još jednog događaja iz 10. ožujka 2014. godine. Steve Douglass i Dean Muskett fotografirali su tri letjelice na vrlo velikoj visini iznad grada Amarilla u Teksasu, uključujući i jednu letjelicu nalik bumerangu s dvama vidljivim ispusima, djelomično sličnu objektu snimljenom iznad Wichite.

Najnovija snimka iz 2026. godine, zabilježena termografskom kamerom AGM TM50-640, pokazala je tlocrtni oblik različit od bombardera B-2 uočenog ranije iste noći.

Stražnji rub odmah je izgledao drukčije nego kod B-2, kod kojeg je jasno vidljiv karakterističan nazubljeni stražnji rub, pojasnio je Otteson.

Za izvješća iz 2014. godine nikada nije ponuđeno službeno objašnjenje, a nema ga ni za ovu najnoviju toplinsku snimku. Ipak, snažno vizualno podudaranje, zabilježeno u različitim godinama i različitim kamerama, upućuje na mogućnost da je isti dizajn letjelice i dalje aktivan, što dodatno potvrđuje kako tajni vojni zrakoplovni programi desetljećima mogu ostati izvan dosega javnosti.