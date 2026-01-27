Nakon dugogodišnje dominacije na tržištu električnih automobila, stvari su se u posljednje vrijeme promijenile. Informacija da je BYD prestigao Teslu te da sada prodaju najviše električnih vozila globalno nikog nije iznenadila. Naime, dok je prodaja Muskovih vozila u padu (o razlozima smo već više puta pisali), BYD je u nezaustavljivom prodoru. Osim na kineskom tržištu, kompanija se polako širi i na međunarodna tržišta, a svoj prodajni salon otvorili su i u Zagrebu.

Iako Tesla više nije dominantna globalno, kao niti na kineskom tržištu gdje je broj konkurenata sve veći, ova se kompanija ipak mogla pohvaliti vodstvom u jednoj kategoriji u Kini. Naime, od početka prodaje njihova Modela 3 u Kini, taj je automobil bio najprodavaniji u kategoriji premium električnih limuzina. Sve do prošle godine.

Ubojica Tesle

Ono što je naročito zanimljivo jest model automobila koji je skinuo Model 3, a koji su na South China Morning Postu nazvali “ubojicom Tesle”. Naime, ne radi se o nekom BYD-jevom automobilu, već vozilu kompanije koja je prvenstveno poznata po pametnim telefonima, a njihov prvi električni automobil na tržištu se pojavio nedavno - u ožujku 2024. godine.

Riječ je o, naravno, Xiaomiju i njihovom modelu SU7 o kojem smo već više puta pisali.

Kombinacija odličnog dizajna i napredne tehnologije, a sve po cijeni koja je za desetak posto niža od Modela 3, privukli su veliku pažnju kupaca u Kini. I ne samo njih, već je ovaj automobil čak oduševio i izvršnog direktora Forda koji ga je prebacio u SAD i tamo ga vozi, umjesto nekog od automobila svoje kompanije.

Prema podacima kineskog udruženja putničkih automobila (CPCA), prošle godine na tom je tržištu Tesla prodala nešto više od 200 tisuća Modela 3, dok je Xiaomi prodao skoro 260 tisuća automobila, čime su preuzeli vodstvo u tom segmentu. Nakon modela SU7, Xiaomi je predstavio i svoj prvi SUV (YU7) koji je također privukao veliku pažnju kineskih kupaca.

Poput Mercedesa i Porschea

Podsjetimo, nedavno je i vjerojatno najpoznatiji tehnološki youtuber Marques Brownlee odlučio testirati ovaj automobil (verzija SU7 Max) te je također ostao oduševljen. Usporedio je ovo vozilo s automobilima poput Tesle, Mercedesa, Polestara i Porschea naglasivši kako je cijena modela koji je testirao 42 tisuće dolara, a imao je osjećaj kao da se vozi u automobilu cijene 75 tisuća dolara.

Na Electreku naglašavaju kako su ranije i druge kineske tvrtke poput Nia i Xpenga najavljivale svoje automobile koji su trebali biti “ubojice Tesle”, no u tome nisu uspjeli. No zato je svoju priliku iskoristio Xiaomi koji je u roku od desetak godina napredovao od kompanije poznate po jeftinijim telefonima do tvrtke koja sada prodaje više Tesli u segmentu premium limuzina. Prilično impresivno.

Izvor: SCMP