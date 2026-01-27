Kakve slušalice koristite i koristite li uopće slušalice, ponajprije ovisi o vašem vlastitom ukusu i želji. Neki su stava da ništa ne ide u njihove uši i stoga biraju slušalice koje se nose preko ušiju, bile one žičane ili bežične.

Drugi pak cijene diskreciju i ne žele da svi oko njih znaju da imaju slušalice u ušima pa biraju one koje se stavljaju u uši.

Svaki oblik (odnosno vrsta) slušalica ima svoje prednosti i mane, a na korisnicima je da odaberu.

No, u posljednje vrijeme pojavile su se slušalice koje bismo mogli nazvati sretnim spojem diskretnih i elegantnih slušalica, koje istovremeno ne ulaze u uši, a daju izvrsno iskustvo slušanja.

Jedne od njih su i Huawei FreeClip 2. Podsjetimo, Huawei je prvu verziju FreeClipa svijetu predstavio prije gotovo dvije godine. Tada su predstavili i novi, C-bridge dizajn i tehnologiju otvorenog slušanja.

Huawei FreeClip 2 - 1 (Foto: Zimo)

Lake, privlačne i izuzetno izdržljive

FreeClip 2 usavršena su verzija koja se, ponajprije, može pohvaliti puno boljim zvukom i u glasnoj okoli, ali i izuzetno udobnim nošenjem.

Ono što ove slušalice čini drugačijima od ostalih je način na koji se postavljaju na uho. Točnije, one ni u kom trenutku ne prekrivaju uho, ali ni ne ulaze u ušni kanal, zbog čega je korisnik cijelo vrijeme svjestan svoje okoline. Osim toga, korisnik ih stavlja na ušnu školjku, poput naušnice, pa je lako prilagoditi njihov položaj različitim oblicima uha, kao tome nosite li naočale ili ne.

Slušalice su opremljene posebnim senzorom, tako da nije bitno koju stavljate na koje uho. Detektirat će nalaze li se na lijevom ili desnom uhu i prilagoditi svoj rad. I da, moguće je koristiti i samo jednu slušalicu i opet dobiti zadovoljavajuće iskustvo.

S težinom od samo 5,1 gram, lako je zaboraviti da ih nosite i s njima ušetati pod tuš (uredno su preživjele susret s vrućom vodom) ili leći u krevet. Iako ne prepoučujemo spavanje s njima (ipak trunčicu žuljaju kad se okrenete na bok), u teoriji biste ih mogli nositi 24 sata dnevno.

Jedini trenutak kad ih zapravo morate skinuti je - kad ih treba napuniti. Za razliku od ostalih inačica Huaweijevih bežičnih slušalica, kutijica za punjenje FreeClip 2 teksturirana je pa ostavlja dojam tkanine, a ujedno se i manje skliže. Ista je tekstura i na glavnoj vezi između slušalice i baterije, tako da ni tamo nećete imati problema s "bježanjem" slušalica.

Huawei FreeClip 2 - 5 (Foto: Zimo)

FreeClip 2 pružaju do 9 sati slušanja s jednim punjenjem, odnosno do 38 sati kad se uračuna punjenje u kutijici za pohranu odnosno punjenje. To znači da možete FreeClip 2 nositi tijekom cijelog radnog dana, bez ikakvog straha da će vas "izdati" u ključnom trenutku. I po stavljanju u kutijicu za punjenje, pune se prilično brzo, pa tako već za dvadesetak minuta možete ponovno koristiti slušalice.

Samo povezivanje slušalica i pametnog telefona radi bez problema. Bez obzira koji pametni telefon koristite, dovoljno je na kutiji skenirati QR kod, instalirati aplikaciju Huawei Audio Connect (dostupna i za Android i za iOS) i slijediti upute na ekranu. Nama je za spajanje bilo potrebno manje od 30 sekundi, a u aplikaciji je jasno bila vidljiva razina napunjenosti baterije slušalica, kutijice i uređaji s kojima su slušalice spojene. Zašto je to bitno? Jer ove slušalice možete spojiti s do dva uređaja istovremeno. A to znači da možete spojiti i laptop i pametni telefon ili dva pametna telefona istovremeno i na jednom slušati podcast, a na drugom se javiti na poziv bez potrebe za prebacivanjem.

Osim toga, treba istaknuti geste koje ove slušalice podržavaju, a koje nisu ograničene samo na dodir prstom. FreeClip 2 podržava i gestu glavom, pa je tako moguće diskretno odgovoriti na poziv klimanjem glave gore-dolje, odnosno odbiti ga klimanjem lijevo-desno. Izuzetno korisno u situacijama kad držite prezentaciju i ne možete do telefona koji vibrira na stolu.

Huawei FreeClip 2 - 2 (Foto: Zimo)

Što se same kvalitete zvuka tiče, Huawei je napravio veliki skok naprijed u odnosu na originalni FreeClip. Zvuk je sad puno jasniji, prodorniji, bas snažniji, istovremeno ne "curi" u okolinu pa možete na miru slušati što god želite slušati. Zvuk prilikom telefonskog razgovora je jasan, bez nepotrebnih šumova iz okoline ili dodatnih zvukova poput razgovora prolaznika.

Korisnici mogu pomoću aplikacije dodatno podesiti vlastiti zvučni profil i prilagoditi zvuk svojim potrebama te tako pojačati baseve ili pak glasove.

Slušalice ili modni dodatak?

Ono što ove slušalice nemaju, a to je jasno i zbog njihovog dizajna je opciju poništavanje buke. No, to nije nužno njihova mana. Za sve one koji ne žele biti potpuno izolirani u svijetu glazbe ili telefonskog poziva ili čega god slušaju u tom trenutku, već žele biti svjesni svoje okoline, ovo su izvrsne slušalice. Nećete imati potrebu vaditi ih iz uha ako vas netko nešto upita, a izvrsne su ako često vozite bicikl ili romobil gradom pa morate čuti što se događa oko vas.

S druge strane, testirali smo slušalice u javnom prijevozu i moramo priznati da su nas iznenadile svojom učinkovitošću. Audio knjigu koju smo slušali, mogli smo pratiti bez većih problema. Tek je grupa glasnih srednjoškolaca koji su stajali baš pored nas nadglasala govor u uhu. No, oni su sposobni nadglasati i osobu koja stoji pored vas i nešto vam pokušava reći, tako da možemo reći da je to zaista bio ekstremni test. Istovremeno, u takvi smo uvjetim odradili telefonski poziv bez većih problema.

Zanimljivo, upravo zbog svog dizajna koji je drugačiji od ostalih slušalica na tržištu, FreeClip 2 lako je zamijeniti za neki modni dodatak poput naušnica ili kakvog drugog ukrasa za uho. U teoriji, možete i staviti dodatne ukrase na vezu između slušalice i baterije i tako ih zaista pretvoriti u modni dodatak. No, imajte na umu da ćete ga morati skinuti prije stavljanja slušalica u kutijicu za punjenje. Ali definitivno pohvala Huaweiju što razmišlja i o takvim aspektima nosivih uređaja.

Huawei FreeClip 2 (Foto: Huawei)

Tko ih ne bi volio...

No, stavimo malo modu po strani. Ovo su ipak bežične slušalice i važna je njihova funkcionalnost.

Ako vam je nužna potpuna tišina kako biste čuli glazbu, knjigu ili podcast, onda ovo definitivno nisu slušalice za vas. Izludit će vas zvukovi iz okoline i vjerojatno nećete biti zadovoljni iskustvom.

No, ako vam je bitno da čujete što se oko vas događa, a istovremeno ne želite prestati slušati omiljeni multimedijski sadržaj, onda bi ove slušalice otvorenog dizajna mogle biti vaš izbor.

Također, toplo ih možemo preporučiti svima onima koji brinu o svom sluhu i ne žele izlagati svoje bubnjiće preglasnim zvukovima, kao i onima koji muku muče s upalama uha. Ove slušalice omogućit će vam da čujete sadržaj, bez začepljivanja ušnog kanala.

Na hrvatskom tržištu bit će dostupne po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 eura.