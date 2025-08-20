Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu

Iza Xiaomija je nevjerojatan kvartal u kojem su u razdoblju između travnja i lipnja isporučili čak 81 tisuću automobila te još više od 30 tisuća u srpnju. Potražnja za njihovim električnim vozilima prilično je nevjerojatna, pogotovo jer je riječ o kompaniji koja je tek nedavno ušla na ovo tržište te su do sada bili poznati po telefonima i potrošačkoj elektronici.

Nakon velikog uspjeha modela SU7, koji je pohvalio čak i šef Forda, koji ga koristi umjesto vozila svoje tvrtke, Xiaomi je predstavio i svoj prvi SUV, model YU7, koji je u samo 18 sati rezerviralo više od 240 tisuća ljudi. Dizajnom taj automobil podsjeća na Ferrari Purosangue, dok na tržištu napada segment koji drži Teslin Model Y, no uz - nižu cijenu.

Kinezi ispred Tesle

Uspjeh ove tvrtke takav je da su i analitičari Morgan Stanleyja nedavno u poruci investitorima napisali kako Tesla sada zaostaje iza kineskih kompanija koje je na početku inspirirala. Iako je riječ o analitičarima koji na Teslu gledaju s velikim optimizmom, usprkos svim problemima u posljednje vrijeme, oni vjeruju kako su kompanije poput Xiaomija sada ispred Muskove tvrtke i dugogodišnjeg lidera na tržištu električnih vozila.

Zbog velike potražnje za Xiaomijevim automobilima proći će dosta vremena prije nego što svi zainteresirani dobiju svoje vozilo, no usprkos odličnim brojkama kineska tvrtka već gleda i na inozemna tržišta. Razlog je dobro poznat - kinesko je tržište električnih automobila već prezasićeno te su na njemu dostupni brojni modeli velikog broja kompanija, uključujući i Teslu i BYD. Također, za dugoročni uspjeh vrlo je važan i uspjeh na globalnom tržištu.

Xiaomi se zato okreće - Europi. Prema izvještaju Bloomberga, Europa se čini kao "prirodan izbor" jer je carinski režim za kineske automobile blaži u odnosu na SAD. Također, na tom tržištu već posluju kineski brendovi poput BYD-a i Zeekra, tako da su vozači na Starom kontinentu već upoznati s kvalitetom vozila s istoka.

Svi koji razmišljaju o Xiaomiju kao svom sljedećem automobilu ipak će se morati strpjeti neko vrijeme jer njihove automobile u Europi ne treba očekivati prije 2027. godine. Iako se ne spominju modeli koji će se pojaviti u prodaji, može se očekivati kako će to biti oba do sada predstavljena modela, kao i potencijalni nadolazeći modeli koje bi mogli predstaviti.

Izvor: Insideevs