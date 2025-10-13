Netflix je najpopularniji streaming servis za filmove i serije koji, prema posljednjim informacijama iz te kompanije, ima više od 300 milijuna pretplatnika. Usprkos velikom broju pretplatnika, svima u kompaniji je jasno kako je konkurencija na ovom tržištu sve veća te da korisnicima moraju ponuditi još neki dodatni sadržaj kako bi ih zadržali, odnosno kako bi u budućnosti privukli što veći broj novih korisnika.

Jedan od načina na koji to namjeravaju napraviti jest uvođenjem videoigara u svoju ponudu, kao nekakav dodatni benefit za svoje pretplatnike. Kompanija je još krajem 2021. lansirala svoj odjel za videoigre te su kroz mobilnu aplikaciju pretplatnicima ponudili određeni broj naslova. S vremenom se taj broj naslova povećao, uključujući i neke poznate igre poput GTA: San Andreas i Sonic Mania Plus te danas njihov katalog igara iznosi više od 120 naslova.

Da misle ozbiljno s videoigrama pokazali su i kupovinom finske tvrtke Next Games koji su prije nekoliko godina platili čak 72 milijuna dolara.

Igre na velikom ekranu

Igre su, dakle, na početku bile dostupne samo na mobilnim uređajima, no s vremenom su u ovoj kompaniji počeli razmišljati i o široj, tj. većoj slici - igranju na TV ekranima. Iako ova opcija i dalje nije dostupna svim pretplatnicima, dio korisnika već je dobio priliku za testiranje igara na velikim ekranima. Naime, oni čiji je račun uključen u beta fazu testiranja te imaju određene kompatibilne uređaje, već mogu isprobati Netflixove igre i na televizoru.

Da ova kompanija ima velike planove s igrama na velikim ekranima pokazuju i planovi koje imaju za ovogodišnje blagdane. Naime, uoči božićnih blagdana, kada ljudi provode puno više vremena u svoja četiri zida i često igraju videoigre, Netflix će predstaviti nekoliko party igara koji će se moći igrati na televizorima. Kada budu dostupne, korisnici će im moći pristupiti putem taba “igre”, a kao kontroler u igrama koristit će - pametne telefone.

Krajem godine tako bi se na Netflixu trebali pojaviti sljedeći naslovi: Lego Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp i Party Crashers: Fool Your Friends, a o kakvim je igrama riječ, pročitajte na službenim stranicama ovog streaming servisa.

Dok su ovo odlične vijesti za gamere i sve koji žele povremeno uživati u zabavnim igrama na velikom ekranu, ima i jedna loša vijest koja je, kako to obično biva, napisana jako malim slovima na kraju priopćenja. Naime, naglašava se kako igre nisu dostupne svima, već na određenim modelima televizora i na određenim tržištima, no plan je da s vremenom prošire njihovu dostupnost kako bi u njima mogao uživati veći broj korisnika.

Izvor: Tech Crunch