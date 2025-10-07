Dok se Ukrajina suočava s neprekidnim valovima ruskih Geran dronova, Europa inovira postojeći arsenal raketa, odnosno modificira se raketa kalibra 70 mm (vođena i nevođena varijanta) s rasprskavajućom bojnom glavom koja nakon eksplozije stvara oblak čelika za uništavanje prijetnji iz zraka. Projekt je razvila tvrtka Thales Belgium, a odražava ubrzani europski odgovor na opasnost koju predstavljaju vojne bespilotne letjelice.

Već se koristi u Ukrajini

Bojna glava FZ123, predstavljena na obrambenom sajmu Eurosatory 2024 u Parizu, ispunjena je tisućama čeličnih kuglica koje izbacuje gotovo jedan kilogram eksploziva. Pri detonaciji se kuglice raspršuju u krugu promjera oko 25 metara, oponašajući rasipanje sačme i uništavajući pojedinačne dronove ili čak rojeve dronova. Sustav može pogađati ciljeve na udaljenosti do tri kilometra kada se postavi na letjelice ili kamione s višecijevnim lanserima.

Thomas Colinet, direktor za vozila i taktičke sustave u tvrtki Thales Belgium, potvrdio je u razgovoru za Business Insider da se oružje već koristi u Ukrajini.

Dobra stvar za nas je, ako traže još, to znači da su zadovoljni s njim, rekao je Colinet. Dodao je da potražnja iz Kijeva premašuje trenutne proizvodne mogućnosti njegove tvrtke.

Bez navođenja cijene rakete

Ukrajinski branitelji već koriste improvizirana sredstva, od sačmarica do FPV dronova, kako bi presretali ruske Geran dronove. Takvi presretački dronovi obično koštaju između 470 i 4700 eura, dok su rakete kalibra 70 mm skuplje, ali daleko jeftinije od projektila, uz veću preciznost i domet. Sjedinjene Države su nedavno koristile slične rakete kako bi uništile gotovo 40 posto Houthi dronova iznad Crvenog mora.

Thales Belgium nije želio otkriti cijenu raketa s bojnom glavom FZ123.

Neću navoditi brojke, naravno, ali ako to usporedite s projektilom, nema usporedbe. Raketni sustav je zapravo niskobudžetni projektil, pojasnio je Colinet. Za usporedbu, američka zrak-zrak raketa AIM-7 Sparrow stoji oko 116.000 eura po komadu.

Proizvodnja i raspoređivanje

Navedena Thalesova bojna glava može se ugraditi na vođene ili nevođene 70-milimetarske rakete kompatibilne s NATO-standardom. Ukrajina ih lansira pomoću sustava Vampire tvrtke L3Harris te s helikoptera Mi-8 prilagođenih za NATO streljivo. Thales planira proizvesti 3500 navođenih raketa do kraja godine i povećati kapacitet na 10.000 godišnje do 2026. godine, dok bi nevođene verzije mogle doseći 60.000 komada godišnje uz dvostruke radne smjene.

Olivier Heuschen, voditelj strategije i marketinga u Thales Belgiumu, naveo je da tvrtka planira s Ukrajinom uspostaviti lokalnu montažu i popravke svojih raketa. Sve češći upadi dronova u Poljskoj, Danskoj i Rumunjskoj dodatno su pojačali europski interes.

Sve europske države sigurno pokazuju interes, istaknuo je na kraju za Business Insider Alain Quevrin, direktor Thales Belgiuma za Belgiju.