Ma koliko dugo i pomno promatrali i istraživali svemir, znanstvenici i dalje pronalaze neobične pojave koje nikad prije nisu zabilježene i koje je teško objasniti.

Tako je grupa europskih znanstvenika na udaljenosti od oko 620 svjetlosnih godina od Zemlje, u zviježđu Kameleona, otkrila čudan planet koji, čini se, proždire sve oko sebe velikom brzinom.

"Svemirski odmetnik" dobio je ime Cha 1107-7626, a iako spada u kategoriju planeta, ne kruži oko zvijezde. Znanstvenici su ga primijetili kad je u posljednjih nekoliko mjeseci promijenio svoje ponašanje i počeo proždirati sve što se nađe u njegovoj blizini i to nevjerojatnom brzinom od šest milijardi tona u sekundi.

Kako navode u svojoj studiji objavljenoj u The Astrophysical Journal Letters, "svemirski odmetnik" je otprilike pet do deset puta veći od Jupitera i dalje raste. Veliki teleskop koji se nalazi u pustinji Atacama u Čileu zabilježio je u kolovozu nagli rast ovog planeta - osam puta više nego ranije u godini.

Ovo je najjača epizoda rasta ikad zabilježena kod objekta planetarne mase, istaknuo je u objavi za medije Victor Almendros-Abad, prvi autor studije i astronom u Nacionalnom institutu za astrofiziku u Palermu u Italiji.

Posebno je zanimljivo da Cha 1107-7626 raste na sličan način kao mlada zvijezda, koja postaje sve veća proždirući kozmičku prašinu i drugi materijal u svojoj okolini.

Ovo otkriće briše granicu između zvijezda i planeta te nam daje uvid u najranije periode formiranja planeta odmetnika, dodala je astronomkinja sa Sveučilišta St. Andrews i koautorica studije, Belinda Damian.

Uz to što stu otkrili neočekivani rast planeta, znanstvenici su zabilježili i snažno magnetsko polje oko planeta, koje mu pomaže u "proždiranju", ali i naznaku vodene pare u prašnjavom disku oko njega. Obje ove značajke najčešće se nalaze prilikom formiranja zvijezda.

Ljudi možda planete doživljavaju kao mirne i stabilne svjetove, ali ovim otkrićem vidimo da objekti planetarne mase koji slobodno lebde u svemiru mogu biti zanimljiva i uzbudljiva mjesta, istaknuo je Alemdros-Abad.

Treba dodati kako znanstvenici nagađaju da postoje bilijuni ovakvih planeta odmetnika širom svemira, ali ih je teško otkriti. Upravo su zato ovakva otkrića još vrjednija.