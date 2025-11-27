HIV infekcije se u Europi često prepoznaju i liječe prekasno, pokazala je studija čiji su rezulati objavljeni u četvrtak, pri čemu je čak 54 posto dijagnoza u 2024. postavljeno prekasno da bi se započelo s optimalnim liječenjem.

Zajedničko izvješće Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) objavljeno je uoči Svjetskoga dana AIDS-a koji se obilježava u ponedjeljak.

Sve veći broj neotkrivenih slučajeva ugrožava cilj, a to je eliminacija AIDS-a kao prijetnja javnome zdravlju do 2030., upozorili su ECDC sa sjedištem u Stockholmu i europska podružnica WHO-a sa sjedištem u Kopenhagenu.

Gotovo 106.000 dijagnoza HIV-a postavljeno je u regiji europske podružnice WHO-a u 2024., stoji u izvještaju, a to se odnosi na ukupno 53 zemlje koje se protežu i izvan EU-a sve do Srednje Azije.

Ako se u obzir uzme samo Europski gospodarski prostor (EGP), koji uključuje EU, Island, Liechtenstein i Norvešku, ondje je evidentirano nešto više od 24.000 dijagnoza, od čega se 48 posto odnosilo na kasne dijagnoze.

Dva tijela pozvala su na sveobuhvatnije testiranje na HIV i bolji pristup samotestiranju, uz opasku da je cilj eliminacije AIDS-a kao prijetnje javnome zdravlju do 2030. ostvariv, ali samo ako europska regija odmah prione poslu i započne sa smanjenjem ​​nedostataka kada je testiranje posrijedi.

Prema podacima UN-a u 2024. godini u svijetu je virusom humane imunodeficijencije bilo zaraženo oko 1,3 milijuna ljudi, a poznato je da taj virus, ako se ne liječi može prouzročiti razvoj AIDSa-a.

Krajem 2024. godine s virusom HIV-a u svijetu je živjelo 40,8 milijuna ljudi, od kojih više od tri četvrtine ima pristup lijekovima za taj virus. Od posljedica AIDS-a u istoj je godini umrlo oko 630.000 zaraženih.