Američka vlada pregovara s Tajvanom o novim investicijama, ali i o programima osposobljavanja američkih radnika za poslove u sektoru proizvodnje poluvodiča i u drugim granama baziranim na suvremenoj tehnologiji, reklo je pet upućenih izvora.

Postignu li dogovor, tajvanske kompanije, uključujući TSMC, najvećeg svjetskog proizvođača čipova u segmentu podizvođača, povećat će ulaganja i poslati svoje zaposlenike u SAD kako bi proširile američko poslovanje i pomogle u stručnom osposobljavanju američkih radnika.

Tajvanski izvoz u SAD trenutno podliježe carini od 20 posto, a Taipei s Washingtonom pregovara, između ostalog, o smanjenju te stope. Poluvodiči su ključni za široki spektar tehnoloških proizvoda i zasad su izuzeti iz carina. SAD pak paralelno gradi domaće proizvodne kapacitete.

Tajvan će se obvezati na manja ukupna ulaganja u SAD nego njegovi glavni ekonomski konkurenti u regiji, kaže jedan izvor, a obuhvatit će i podršku Washingtonu u gradnji infrastrukture tehnoloških parkova na temelju tajvanskog iskustva i znanja.

Svi izvori željeli su ostati anonimni jer su informacije osjetljive.

Reuters podsjeća da su se Južna Koreja i Japan obvezali u SAD uložiti 350 milijardi, odnosno 550 milijardi dolara, a Washington je zauzvrat snizio carinu na njihove proizvode s 25 na 15 posto.

Tradicija tehnoloških 'parkova'

Tajvan je počeo razvijati tehnološke parkove, u kojima proizvodi većinu poluvodiča, još 80-ih godina prošlog stoljeća i izgradio je cjelovit opskrbni lanac, osiguravši uvjete za kompletan proizvodni proces.

Drugim je zemljama vrlo teško raditi takve stvari jer samo mi imamo koncept, praksu i tradiciju tehnoloških parkova koji nam omogućuju takvu inicijativu u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je u srijedu tajvanski premijer Cho Jung-tai.

Washington i Taipei razmjenjuju dokumente kako bi usuglasili pojedinosti sporazuma, dodao je Cho Jung-tai.

Trenutno nije poznato kada će SAD i Tajvan sklopiti sporazum niti koje će odredbe biti uključene u završni dokument, napomenuli su izvori, upozorivši da su svi uvjeti sporazuma podložni izmjenama sve dok dvije strane ne postignu konačan dogovor.

Osposobljavanje radne snage nije se spominjalo u dosadašnjim izvješćima o tajvansko‑američkom sporazumu.

Sva izvješća o potencijalnim trgovinskim dogovorima obične su špekulacije dok ih objavi predsjednik (Donald) Trump, naglasio je glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai. Iz ureda američkog trgovinskog predstavnika nisu odgovorili na Reutersov upit da komentiraju informacije izvora.

Amerikance "treba obučiti"

Trump je već bio izjavljivao da će možda biti potrebno dovesti strane kvalificirane radnike koji će obučiti Amerikance za rad u tehnološki najnaprednijim tvornicama, ali njegove su izjave naišle na val kritika.

Naše ljude treba obučiti, nikada nisu radili takve stvari, i nećemo biti uspješni ako ljudima koji ulažu milijarde dolara (...) ne dopustimo da dovedu puno radnika iz svoje zemlje da se pogon otvori i da radi, izjavio je američki predsjednik prošli tjedan u govoru na investicijskom forumu, aludirajući na otvaranje velike tvornice "s prijateljem iz Tajvana".

Tajvanski Foxconn, Nvidijin najveći proizvođač servera, želi surađivati sa SAD‑om i drugim zemljama u gradnji tehnoloških parkova, izjavio je prošlog petka čelnik kompanije Young Liu, dodavši da se nada da bi to moglo pomoći u trgovinskim pregovorima.

TSMC, čije poslovanje raste zahvaljujući snažnoj potražnji u sektoru umjetne inteligencije, ulaže 165 milijardi dolara u gradnju tvornica čipova u Arizoni, ali većinu proizvodnje ipak će zadržati u Tajvanu.

I druge tajvanske kompanije najavile su planove ulaganja u SAD‑u, uključujući proizvođača silikonskih pločica GlobalWafers, navodi Reuters.

Kako bi osnažio američku industriju, američki predsjednik još je u travnju potpisao izvršnu uredbu kojom bi se težište državne podrške trebalo prebaciti s radnih mjesta koja iziskuju fakultetsku naobrazbu na kvalificirana zanimanja koja traže srednju stručnu spremu, poput električara, strojara i medicinskih sestara.