Iz Zadra, gdje more, vjetar i mirisi bilja oblikuju svakodnevicu, ove nedjelje u emisiju Startaj Hrvatska stiže kandidatkinja koja će pokazati koliko daleko može ići majka koja uzme stvari u svoje ruke.

Martina Ćustić, rođena Slavonka koja je odrastala u Dalmaciji, u potpunosti će se otvoriti o tome kako je nastala njezina krema Derma support te zbog čega će se njezin profesionalni i osobni put promatrati kao dokaz hrabrosti i posvećenosti.

Njezin odnos prema prirodi i bilju nije počeo spektakularno, nego sasvim tiho, još u djetinjstvu.

Kao dijete nisam obraćala pozornost na važnost prirode i mora koje me okružuje, prisjetila se Martina. Sve se promijenilo rođenjem njezine kćeri Rite, što joj je potpuno preokrenulo život. Rita se kao beba suočila s teškim i upornim problemima dermatitisa, a Martina s pitanjem hoće li ostati bespomoćna ili će biti dovoljno hrabra preuzeti odgovornost.

U meni se probudila želja da moram nešto napraviti, otkriva Martina koja je, suočena s nemoći, odlučila se školovati za fitoterapeuta, satima je proučavala knjige i pokušavala stvoriti nešto što će pomoći njezinu djetetu. U njezinoj kuhinji, među lončićima, improviziranim alatima i biljem, nastale su prve formule.

Mali kemičar se probudio u meni i rekla sam mora postojati nešto prirodno, neka ulja koja bi pomogla, a da nemaju nikakve primjese koje bi smetale koži, objašnjava.

Martina je otvorila mali dućan s biljem, ali njezina krema postaje sve traženija pa uskoro kreće proizvodnja u laboratoriju. Krema je brzo osvojila Zadar, ali sada se to područje širi.

U novoj epizodi 'Startaj Hrvatska' njezina inspirativna priča pokazuje što se može postići kada se uhvatite u koštac s problemima i kako se iz vlastite potrebe i iskustva može pomoći i drugima.

Njezine kreme Derma support možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama

