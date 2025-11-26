Dioničari američkog proizvođača računala i pisača Hewlett Packarda (HP) suočeni su s opsežnim unutarnjim promjenama u toj tvrtki, nakon što je HP objavio plan restrukturiranja usmjeren na preoblikovanje svojega budućeg poslovnog okruženja.

Tvrtka je u najnovijem financijskom izvješću navela da do 2028. godine očekuje približno 930 milijuna eura ušteda, uz priznavanje oko 605 milijuna eura povezanih troškova, uključujući približno 233 milijuna eura predviđenih za poslovnu godinu 2026.

Tijek izlaganja bio je obilježen strateškim smjerom, pri čemu je HP naglasio ambiciju da poboljša zadovoljstvo korisnika, inovacije i učinkovitost primjenom umjetne inteligencije. U prezentaciji je navedeno da se njihova nova strategija usredotočuje na povećanje zadovoljstva korisnika, inovacije proizvoda i produktivnosti kroz usvajanje i omogućavanje umjetne inteligencije, uz potporu mjerama poput smanjenja broja zaposlenih, pojednostavljenja platformi, objedinjavanja programa i poboljšanja produktivnosti.

Prije dvije godine počeli smo provoditi neke pilot-projekte kako bi nam umjetna inteligencija pomogla u poticanju tih procesa, rekao je Enrique Lores, izvršni direktor HP-a tijekom konferencijskog poziva, prenosi portal Business Insider.

Ono što smo naučili jest da moramo krenuti od redizajna procesa, a kada znamo kako se proces može iznova osmisliti uporabom umjetne inteligencije, uporabom agentske umjetne inteligencije, to zaista može imati vrlo značajan učinak, dodao je Lores.



Konkretno, HP će do kraja 2028. godine ukinuti između 4000 i 6000 radnih mjesta nauštrb umjetne inteligencije..

Dionice HP-a negativno su reagirale nakon objave navedenih rezultata i najavljenih promjena.