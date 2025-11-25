Na videoigre se dugo vremena gledalo kao na nekakvu dječju razonodu, ponajviše za dječake. No takvo je razmišljanje ostalo u nekoj dalekoj prošlosti jer danas u igrama jednako uživaju i stari i mladi (i to oba spola), a igranje je postalo čak i pravi sport (iako se neki s tim ne bi složili) na kojem se okreće veliki novac, dok su dvorane tijekom turnira pune i traži se karta više.

No ne samo to. Prošle godine britansko Ministarstvo obrane službeno je proglasilo esport sportskom vojnom disciplinom poput streljaštva i ragbija. Također, Velika Britanija pokrenula je program za regrutiranje gamera za pozicije kibernetičke obrane i radna mjesta fokusirana na tehnologiju. Još jedan dokaz koliko vojska ozbiljno shvaća igranje videoigara jest i činjenica što je njihov nosač aviona HMS Prince of Wales opremljen profesionalnom esport prostorijom za posadu.

Turnir samo za vojsku

Sada su napravili još jedan korak u implementaciji esporta u obrambenu strategiju. Ministarstvo obrane tako je nedavno najavilo prvo međunarodno esport natjecanje na svijetu koje je namijenjeno aktivnom vojnom osoblju, a na kojem će sudjelovati više od 40 zemalja. Zanimljivo, među zemljama sudionicama nema SAD-a.

Prijave za natjecanje nazvano International Defence Esports Games (IDEG) počinju u siječnju sljedeće godine, nakon čega kreću online kvalifikacije. Najbolje ekipe plasirat će se u veliko finale koje će se održati u novoj gaming i esport Areni u Sunderlandu između 9. i 11. listopada 2026.

Cilj ovih esport vojnih igara jest poboljšati kibernetičke vještine vojnika putem videoigara. Pri tome Britanci namjeravaju koristiti iskustva iz rusko-ukrajinskog rata gdje se gaming tehnologija intenzivno koristi u stvarnim borbama.

Korist na bojnom polju

Razlozi zašto u tom ministarstvu misle da bi vojnici mogli imati koristi od igranja videoigara su višestruki. Naime, igranje ratnih igara može vojnicima pomoći pri bržem donošenju odluka, promijeni taktike prema podacima koji se mijenjaju u stvarnom vremenu, zatim pomaže u praćenju više prijetnji odjednom, jačaju psihološku otpornost pod pritiskom te vježbaju koordinaciju i zapovijedanje. Dakle, neke vještine koje se mogu izbrusiti u virtualnim prostorima, vojnicima bi mogle pomoći i u stvarnom svijetu, odnosno na stvarnim bojištima.

Pokretanje turnira u videoigarama namijenjenog vojnicima još je jedan dokaz kako danas esport postaje dio obrambene strategije velikih vojnih sila. Za nešto manje od godine dana saznat ćemo čija vojska ima najbolje gamere i bit će zanimljivo vidjeti kako će oni to svoje iskustvo iz virtualnog svijeta primijeniti u stvarnom životu.

