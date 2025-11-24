Studenti hrvatskih sveučilišta i ove godine imaju priliku odmjeriti snage u nekim od najpoznatijih i najpopularnijih esport videoigara.tri vijesti o kojima se priča Kakvo iznenađenje VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere" Nakon novih analiza Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava Tehnologija iz prirode Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Sedma sezona Student Esports Tournament donosi još više partnera i prilika za studente, a zajednica raste iz godine u godinu. U sedmoj sezoni, studenti će se ponovno natjecati u četiri popularna esport naslova: Rocket League, Valorant, Counter-Strike 2 i League of Legends.
Ove je godine u natjecanje uključeno više od dvadeset sveučilišta i veleučilišta iz svih krajeva Hrvatske: EFZG, UNIRI, SAB, MATHOS, EFOS, TVZ, FSB, VUB, FOI, FER, FERIT, GRF, SOSS, FESB, FFOS, UNIDU, VUKA, FPZ, RIT, PMF Zagreb i ADU.
Ovako širok popis sudionika dodatno potvrđuje značaj SET-a kao projekta koji povezuje visokoobrazovne institucije i okuplja najjače studentske gaming zajednice u zemlji.
Kvalifikacijska faza počinje u tjednu od 24. studenog kad svi prijavljeni timovi ulaze u borbu za prolazak u playoff.
Prva faza bit će obilježena dobro poznatom energijom studentskih community streamova, koji su posljednjih sezona postali zaštitni znak turnira i okupljali stotine gledatelja po danu.
Službeni prijenosi SET-a kreću početkom siječnja, kada će se publika ponovno družiti uz profesionalnu produkciju i vrhunski esport doživljaj.
SET i ove godine podržavaju brojni partneri iz gaming, tehnološkog i kreativnog sektora: AMD, JGL, Combis, Keychron, AOC, VGHM, Carta Magica, Fury Studios i Happening.
Detaljan raspored susreta i svi budući prijenosi bit će dostupni na službenim društvenim mrežama i web Stranici Student Esports Tournamenta.