Studenti hrvatskih sveučilišta i ove godine imaju priliku odmjeriti snage u nekim od najpoznatijih i najpopularnijih esport videoigara.

Sedma sezona Student Esports Tournament donosi još više partnera i prilika za studente, a zajednica raste iz godine u godinu. U sedmoj sezoni, studenti će se ponovno natjecati u četiri popularna esport naslova: Rocket League, Valorant, Counter-Strike 2 i League of Legends.

Ove je godine u natjecanje uključeno više od dvadeset sveučilišta i veleučilišta iz svih krajeva Hrvatske: EFZG, UNIRI, SAB, MATHOS, EFOS, TVZ, FSB, VUB, FOI, FER, FERIT, GRF, SOSS, FESB, FFOS, UNIDU, VUKA, FPZ, RIT, PMF Zagreb i ADU.

Ovako širok popis sudionika dodatno potvrđuje značaj SET-a kao projekta koji povezuje visokoobrazovne institucije i okuplja najjače studentske gaming zajednice u zemlji.

Kvalifikacijska faza počinje u tjednu od 24. studenog kad svi prijavljeni timovi ulaze u borbu za prolazak u playoff.

Prva faza bit će obilježena dobro poznatom energijom studentskih community streamova, koji su posljednjih sezona postali zaštitni znak turnira i okupljali stotine gledatelja po danu.

Službeni prijenosi SET-a kreću početkom siječnja, kada će se publika ponovno družiti uz profesionalnu produkciju i vrhunski esport doživljaj.

SET i ove godine podržavaju brojni partneri iz gaming, tehnološkog i kreativnog sektora: AMD, JGL, Combis, Keychron, AOC, VGHM, Carta Magica, Fury Studios i Happening.

Detaljan raspored susreta i svi budući prijenosi bit će dostupni na službenim društvenim mrežama i web Stranici Student Esports Tournamenta.