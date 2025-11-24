Ante i Anita pokazali su da odustajanje od starog posla može otvoriti put prema novom životu. Njihova odluka da napuste obiteljsku automehaničarsku radionicu i posvete se nasadima lješnjaka donijela im je ne samo poslovni uspjeh, nego i osobno ispunjenje. Ante i Anita Habada, brat i sestra iz Đakova, proizvode dražeje od lješnjaka koji su osvojili srca mnogih.tri vijesti o kojima se priča Kakvo iznenađenje VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere" Nakon novih analiza Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava Tehnologija iz prirode Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Prije nego što je zakoračio u svijet lješnjaka, Ante je odmalena pomagao roditeljima u obiteljskoj automehaničarskoj radionici, no istovremeno ga je zanimala i poljoprivreda. Posvetio se obiteljskim nasadima lješnjaka, a uskoro time zarazio i sestru Anitu. Ona je razmišljala o tome kako proizvod, domaći lješnjak, mogu još dodatno unaprijediti, a odgovor je pronašla u čokoladi.
Krenuli su iz temelja, uz puno rada, učenja i odricanja. Prijavili su se u projekt 'Startaj Hrvatska', a nakon što su prošli audiciju, njihov je OPG posjetio stručni tim za kontrolu kvalitete.
Audit je trajao gotovo cijeli dan, od 9 do 15 sati, prisjećaju se Ante i Anita. Taj je dan označio prekretnicu jer su nakon zahtjevnih priprema, morali doraditi dokumentaciju i finalizirati proizvod kako bi zadovoljili stroge standarde i postali dio programa.
OPG Habada spaja inovaciju i autentičan okus domaćeg proizvoda (Foto: PR)
Uz puno truda stigli su prvi rezultati.
Dražeje su dobile sjaj, zaglađene su, nisu kao one stare mat. Jako smo ponosni na naš novi proizvod i nadamo se da će upravo nas odabrati za svoje nove partnere, rekla je Anita uoči sastanka u SPAR-u. Njezine su se nade ubrzo ostvarile. SPAR Hrvatska je prepoznao potencijal njihovih proizvoda te naručio 10.000 pakiranja njihovog proizvoda koji dolazi u četiri varijante - slani lješnjak te karamelizirani lješnjak u bijeloj čokoladi s narančom, s karamelom i u mliječnoj čokoladi.
Dok je slagala kutije na police trgovina, Anita je s osmijehom rekla: SPAR nam je zasladio život povjerenjem u naše proizvode, a vjerujemo i kako će i vaš biti slađi kada probate naše lješnjake.
Time su njihovi proizvodi službeno stigli do potrošača u cijeloj Hrvatskoj, u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama.
Njihov put od automehaničarske radionice do polica velikih trgovina pokazuje da se upornošću i zajedništvom može postići mnogo. Priča Ante i Anite Habada dokaz je da ljubav prema svom kraju, obiteljska podrška i hrabrost da se krene ispočetka mogu stvoriti proizvod koji nosi okus doma i toplinu Slavonije.
Njihove slatke proizvode, kao i proizvode ostalih kandidata projekta 'Startaj Hrvatska' potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a nedjeljom na Novoj TV pratite priče i ostalih kandidata koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine.