Ante i Anita pokazali su da odustajanje od starog posla može otvoriti put prema novom životu. Njihova odluka da napuste obiteljsku automehaničarsku radionicu i posvete se nasadima lješnjaka donijela im je ne samo poslovni uspjeh, nego i osobno ispunjenje. Ante i Anita Habada, brat i sestra iz Đakova, proizvode dražeje od lješnjaka koji su osvojili srca mnogih.

Prije nego što je zakoračio u svijet lješnjaka, Ante je odmalena pomagao roditeljima u obiteljskoj automehaničarskoj radionici, no istovremeno ga je zanimala i poljoprivreda. Posvetio se obiteljskim nasadima lješnjaka, a uskoro time zarazio i sestru Anitu. Ona je razmišljala o tome kako proizvod, domaći lješnjak, mogu još dodatno unaprijediti, a odgovor je pronašla u čokoladi.

Krenuli su iz temelja, uz puno rada, učenja i odricanja. Prijavili su se u projekt 'Startaj Hrvatska', a nakon što su prošli audiciju, njihov je OPG posjetio stručni tim za kontrolu kvalitete.

Audit je trajao gotovo cijeli dan, od 9 do 15 sati, prisjećaju se Ante i Anita. Taj je dan označio prekretnicu jer su nakon zahtjevnih priprema, morali doraditi dokumentaciju i finalizirati proizvod kako bi zadovoljili stroge standarde i postali dio programa.

Uz puno truda stigli su prvi rezultati.

Dražeje su dobile sjaj, zaglađene su, nisu kao one stare mat. Jako smo ponosni na naš novi proizvod i nadamo se da će upravo nas odabrati za svoje nove partnere, rekla je Anita uoči sastanka u SPAR-u. Njezine su se nade ubrzo ostvarile. SPAR Hrvatska je prepoznao potencijal njihovih proizvoda te naručio 10.000 pakiranja njihovog proizvoda koji dolazi u četiri varijante - slani lješnjak te karamelizirani lješnjak u bijeloj čokoladi s narančom, s karamelom i u mliječnoj čokoladi.

Dok je slagala kutije na police trgovina, Anita je s osmijehom rekla: SPAR nam je zasladio život povjerenjem u naše proizvode, a vjerujemo i kako će i vaš biti slađi kada probate naše lješnjake.

Time su njihovi proizvodi službeno stigli do potrošača u cijeloj Hrvatskoj, u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama.

Njihov put od automehaničarske radionice do polica velikih trgovina pokazuje da se upornošću i zajedništvom može postići mnogo. Priča Ante i Anite Habada dokaz je da ljubav prema svom kraju, obiteljska podrška i hrabrost da se krene ispočetka mogu stvoriti proizvod koji nosi okus doma i toplinu Slavonije.

