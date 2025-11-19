Kineski proizvođač električnih i hibridnih vozila BYD planira znatno proširiti prodajnu mrežu u Europi do kraja 2026. godine, izjavila je direktorica za europsko tržište Maria Grazia Davino.tri vijesti o kojima se priča Što to točno znači? Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu Sad znamo i to NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena Baš kao na Zemlji? Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
Do kraja 2025. godine imat ćemo 1.000 prodajnih mjesta u Europi, a iduće ćemo godine tu brojku udvostručiti, rekla je Davino u ponedjeljak.
U skladu s uspješnim konkurentima, moramo osnažiti našu prisutnost na tržištu i približiti se i europskim kupcima, poručila je Davino koja vodi poslovanje kineske kompanije u germanofonim zemljama, te u istočnoj Europi i u Skandinaviji.
BYD već ima dugoročnu strategiju lokalizacije za Europu i već je prisutan u 29 država, podsjetila je.
Proširenje na zrelo tržište poput Europe vrlo je važan projekt koji zahtijeva znanje, predanost, ulaganja i resurse, zaključila je čelnica kineske kompanije.
BYD trenutno planira proizvoditi električna vozila namijenjena europskom tržištu u Mađarskoj i već gradi pogon u Szegedu koja bi trebala početi s proizvodnjom krajem godine.
U planu je i tvornica u Turskoj, a Španjolska je glavni kandidat za lokaciju trećeg pogona zbog relativno niskih troškova proizvodnje i zelene energetske mreže, prema navodima neimenovanog izvora u listopadu.
U Turskoj namjeravaju krenuti s proizvodnjom u 2026. godini, s kapacitetom pogona od oko 500.000 vozila godišnje.
BYD namjerava u Europi proizvoditi više električnih automobila pa bi na Starom kontinentu trebao proizvoditi i baterije, smatra posebni savjetnik kineskog diva Altavilla.
Na pitanje razmatra li BYD gradnju još tvornica u Europi, posebni savjetnik Alfredo Altavilla kompanije istaknuo je krajem rujna da bi na Starom kontinentu trebali proizvoditi i baterije.
Nema smisla ulagati u sklapanje automobila (u Europi) i dopremati baterije iz Kine, rekao je savjetnik BYD-a na konferenciji automobilske industrije u Milanu. BYD tek treba odlučiti hoće li dati prednost trećem postrojenju za sklapanje automobila ili proizvodnji baterija jer je trenutno fokusiran na pokretanje proizvodnje u Mađarskoj.
Kompanija uzima u obzir sve europske zemlje za moguća daljnja ulaganja i interakciju s vlastima, naglasio je tada Altavilla.
Odabir nove lokacije određuje nekoliko čimbenika, poput troška energije, koji objektivno spada među najvažnije faktore konkurentnosti budući da i tvornice automobila i tvornice baterija troše puno energije, pojasnio je.
U razdoblju od siječnja do rujna BYD je u Europi prodao 80.807 vozila, više nego trostruko više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, budući da su uz potpuno električne automobile u ponudu uvrstili i hibride.