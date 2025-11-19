Kineski proizvođač električnih i hibridnih vozila BYD planira znatno proširiti prodajnu mrežu u Europi do kraja 2026. godine, izjavila je direktorica za europsko tržište Maria Grazia Davino.

Do kraja 2025. godine imat ćemo 1.000 prodajnih mjesta u Europi, a iduće ćemo godine tu brojku udvostručiti, rekla je Davino u ponedjeljak.

U skladu s uspješnim konkurentima, moramo osnažiti našu prisutnost na tržištu i približiti se i europskim kupcima, poručila je Davino koja vodi poslovanje kineske kompanije u germanofonim zemljama, te u istočnoj Europi i u Skandinaviji.

BYD već ima dugoročnu strategiju lokalizacije za Europu i već je prisutan u 29 država, podsjetila je.

Proširenje na zrelo tržište poput Europe vrlo je važan projekt koji zahtijeva znanje, predanost, ulaganja i resurse, zaključila je čelnica kineske kompanije.

BYD trenutno planira proizvoditi električna vozila namijenjena europskom tržištu u Mađarskoj i već gradi pogon u Szegedu koja bi trebala početi s proizvodnjom krajem godine.

U planu je i tvornica u Turskoj, a Španjolska je glavni kandidat za lokaciju trećeg pogona zbog relativno niskih troškova proizvodnje i zelene energetske mreže, prema navodima neimenovanog izvora u listopadu.

U Turskoj namjeravaju krenuti s proizvodnjom u 2026. godini, s kapacitetom pogona od oko 500.000 vozila godišnje.

BYD namjerava u Europi proizvoditi više električnih automobila pa bi na Starom kontinentu trebao proizvoditi i baterije, smatra posebni savjetnik kineskog diva Altavilla.

Na pitanje razmatra li BYD gradnju još tvornica u Europi, posebni savjetnik Alfredo Altavilla kompanije istaknuo je krajem rujna da bi na Starom kontinentu trebali proizvoditi i baterije.

Nema smisla ulagati u sklapanje automobila (u Europi) i dopremati baterije iz Kine, rekao je savjetnik BYD-a na konferenciji automobilske industrije u Milanu. BYD tek treba odlučiti hoće li dati prednost trećem postrojenju za sklapanje automobila ili proizvodnji baterija jer je trenutno fokusiran na pokretanje proizvodnje u Mađarskoj.

Kompanija uzima u obzir sve europske zemlje za moguća daljnja ulaganja i interakciju s vlastima, naglasio je tada Altavilla.

Odabir nove lokacije određuje nekoliko čimbenika, poput troška energije, koji objektivno spada među najvažnije faktore konkurentnosti budući da i tvornice automobila i tvornice baterija troše puno energije, pojasnio je.

U razdoblju od siječnja do rujna BYD je u Europi prodao 80.807 vozila, više nego trostruko više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, budući da su uz potpuno električne automobile u ponudu uvrstili i hibride.