Kineske automobilske kompanije imaju velike planove za europsko tržište na kojem su se njihova vozila pokazala opasnim konkurentima poznatim i popularnim europskim brendovima. Kako bi povećali konkurentnost europskih vozila, EU je povećala carine Kinezima jer smatraju kako njihove kompanije imaju prednost zbog subvencija kineske vlade, no to nije umanjilo ambicije kineskih tvrtki.

Najpoznatija među njima, BYD, tako do kraja godine planira otvoriti više od tisuću maloprodajnih mjesta u 32 europske države, a posljednjih mjeseci značajno su povećali zapošljavanje.

Da su njihove ambicije na ovom tržištu itekako velike te se nadaju kako će u budućnosti zauzeti puno veći udio tržišnog kolača u Europi, pokazuje i nedavna izjava izvršne potpredsjednice BYD-a Stelle Li tijekom automobilskog sajma u Münchenu. Li je tada najavila kako do 2028. godine planiraju sve automobile koje će prodavati na europskom tržištu, graditi upravo u - Europi. Razlog za takav potez je, naravno, izbjegavanje spomenutih carina koje je EU nametnula kineskim tvrtkama.

Europske tvornice

BYD je već počeo s izgradnjom svoje tvornice u Mađarskoj te se očekuje da bi s proizvodnjom trebala početi krajem ove ili početkom sljedeće godine. Također, sljedeće godine planiraju s početkom gradnje još jedne tvornice i to na području Turske. Pored toga, BYD je već u pregovorima s brojnim dobavljačima dijelova s područja Europe tako da se u tim tvornicama neće samo sastavljati automobili u kojima će se koristiti kineski dijelovi, već je cilj imati što više europskih dijelova u proizvodnji.

Osim što će proizvodnju prebaciti u Europu, zbog čega bi automobili možda mogli postati jeftiniji i europljanima dostupniji, a što naravno nije dobra vijest za europske automobilske brendove, iz BYD-a su ovaj tjedan najavili kako namjeravaju početi s prodajom svog luksuznog brenda Yangwang u europskim državama do 2027.

Dok je BYD broj jedan po prodaji automobila u Kini, Li vjeruje kako će u budućnosti rast ovisiti o prodaji na međunarodnim tržištima, s velikim naglasom na prodaju u Europi.

