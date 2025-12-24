Dok odrasli pokušavaju u posljednji tren obaviti sve što je potrebno za blagdane, djeca diljem svijeta s nestrpljenjem očekuju starca u crvenoj uniformi koji bi im trebao donijeti tako željene poklone.

U nekim dijelovima svijeta već je Božić pa je omiljeni Djed Božićnjak ili Djed Mraz (kako vam draže) već debelo na putu i obavlja svoj godišnji posao.

Ako i vi imate nestrpljivu djecu kod kuće (ili se i sami ubrajate u tu kategoriju), vrijeme do Božića možete kratiti praćenjem Djeda Božićnjaka.

Naime, američko Zapovjedništvo zračne i svemirske obrane sjeverne Amerike (NORAD) već 70 godina na svojim web stranicama (i mobilnoj aplikaciji) prati Djedicu te tako zabavlja ljude diljem svijeta.

Tako je na stranici moguće vidjeti najnovije informacije o lokaciji Djedice i njegovih sanjki, istraživati Sjeverni pol, igrati zabavne dnevne igre, slušati omiljene božićne pjesme Djedice, čitati priče (na engleskom), gledati filmove o Djedu i saznati sve o povijesti NORAD-a.

Dok je tradicija praćenja Djeda Božićnjaka započela čisto slučajno, NORAD nastavlja pratiti Djeda, stoji na web stranici. Mi smo jedina organizacija koja ima tehnologiju, kvalifikacije i ljude za to. I, volimo to! NORAD je počašćen što je službeni tragač za Djedom Božićnjakom!

Inače, NORAD koristi svoj radarski sustav North Warning System, satelite za rano upozoravanje i 47 sustava razmještenih duž sjeverne granice Sjeverne Amerike za, kako kažu, "visokotehnološko otkrivanje Djeda Božićnjaka".

A što vilenjaci rade kad Djeda Božićnjaka nema, možete pratiti uživo pomoću kamere u selu Djeda Božićnjaka.