Kinezima je cijenom gotovo nemoguće konkurirati: Za jednu Teslu, dobijete 2 BYD-ova nova Seala

Kineski BYD, koji je nedavno otvorio i prodajni salon u Hrvatskoj, u kratko je vrijeme postao jedan od najvećih konkurenata Musku i Tesli i čini se kako je pitanje vremena kada će prestići američku tvrtku i zauzeti prvo mjesto po prodaji električnih automobila.

O razlozima njihove popularnosti pisali smo više puta, a upravo je novo predstavljeni automobil Seal 06 EV jako dobar primjer zašto su mnogi Kinezi, ali i kupci izvan lokalnog tržišta, zainteresirani upravo za njihova vozila. Naime cijena ovog automobila iznosi nešto više od 15 tisuća dolara (na kineskom tržištu), no usprkos tome dolazi s čak 33 napredne opcije pa je tako, tvrde iz ove kompanije, osnovni model u biti high-end vozilo.

Cjenovni rat šteti kineskoj automobilskoj industriji: Stradavaju dobavljači, ali i sigurnost vozila

Električna limuzina dugačka je 4,72 m, široka 1,88 m te visoka 1,495 m, što su dimenzije slične Modelu 3 tako da je jasno kako će to biti veliki konkurent Teslinom automobilu. S obzirom na to da se za jedan Model 3 mogu kupiti da Seala 06, jasno je za kojim se vozilom očekuje veća potražnja. Seal 06 EV dostupan je u tri verzije i s dvije baterijske opcije (46.08 kWh i 56.64 kWh), uz doseg od 470 pa do 545 km, što je prilično respektabilno. Pogotovo za vozilo iz ove cjenovne kategorije.

Upozorenje zbog cjenovnog rata

Također, kao i druga vozila ove tvrtke, dolazi s God’s Eye ADAS i DiPilot 100 pametnim sustavima, no na ovom vozilu ipak postoji jedna bitna razlika u odnosu na skuplje modele. Dok skuplja BYD-jeva vozila dolaze s LIDAR-om, Seal 06 EV opremljen je sustavom kamera. Od ostalih zanimljivih opcija obično rezerviranih za skuplje modele, treba spomenuti i grijana prednja sjedala, panoramski krovni otvor, ambijentalnu rasvjetu te stereo sustav sa surround zvukom. Zanimljivo, dolazi i s ugrađenim hladnjakom koji može hladiti i grijati.

Dok će budući kupci električnih vozila biti itekako zadovoljni povećanjem konkurencije te sve većim brojem jeftinijih vozila, takva situacija jeftinih automobila i veliki popusta nije dobra za tržište. O kakvim je popustima i cijenama s kojima se gotovo nemoguće boriti riječ, najbolje možemo vidjeti na primjeru modela Seagull koji je, kada se pojavio, stajao manje od 10 tisuća dolara, a nakon nedavnog velikog smanjenja cijena, na kineskom je tržištu dostupan za oko 7800 dolara.

Svjetska automobilska industrija ima "ozbiljan višak kapaciteta"

Na potencijalne probleme zbog takve prakse automobilskih kompanija upozorili iz udruge kineskih proizvođača automobila koji smatraju da će rat cijenama te nerazumni popusti gurnuti cijelu industriju prema propasti. Umjesto toga, pozvali su na obnovu pravedne i racionalne konkurencije na tržištu automobila.

Izvor: Electrek