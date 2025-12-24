Ove nedjelje gledatelje Nove TV očekuje veliko finale šeste sezone emisije Startaj Hrvatska, u kojem ćemo doznati tko od osam iznimnih kandidata ima HIT proizvod godine!

Projekt „Startaj Hrvatska“ osmero je poduzetnika poveo na jedinstveno putovanje, pruživši im priliku za bolju budućnost i snažan vjetar u leđa. Kroz mjesece rada, učenja i izazova, jedan se proizvod izdvojio, ne samo po prodajnim rezultatima, već i po kvaliteti te razvoju samog poduzetnika. Upravo će taj proizvod u finalnoj epizodi ponijeti laskavu titulu HIT proizvoda 2025. godine.

Uz stručnu podršku SPAR-a Hrvatska, osam kandidata dobilo je priliku podignuti svoje poslovanje na višu razinu, plasirati proizvode na police jednog od najvećih trgovačkih lanaca u zemlji te se predstaviti širokom krugu kupaca diljem Hrvatske. Tijekom sezone pratili smo njihove inspirativne poduzetničke priče, ispunjene velikim snovima. Počeci u projektu „Startaj Hrvatska“ bili su izazovni i puni prepreka, no svojim su radom, upornošću i vjerom u vlastitu ideju dokazali da se trud isplati te da je uspjeh itekako moguć.

Velikim finalem taj put ne završava, već njihova poduzetnička budućnost tek počinje. Tko će potpisati ugovor sa SPAR-om Hrvatska i koji će proizvod ponijeti titulu HIT proizvoda 2025., doznat ćemo u nedjeljnom finalu.

Veliko finale s nestrpljenjem iščekuju glavne zvijezde projekta, poduzetnici i njihovi proizvodi: Ante i Anita Habada s Lješnjakom Habada, Filip Raponja s medom Plan Bee, Marcela Marković Halkić s bučinim sjemenka u čokoladi ChoCo, Nikolina Perša sa snack pločicama imena Pločka, Mario i Ana Tereza Želinski s namazom od lješnjaka nutKat, Ivona Poljak s keksićima Cookie Box, Tomislav Juretić s osvježavajućim pićima Mist te Martina Ćustić s kremom Derma Support.

Ne propustite veliko finale emisije Startaj Hrvatska ove nedjelje na Novoj TV i saznajte tko će biti proglašen HIT proizvodom godine!