Najkompliciraniji ukrajinski pomorski udar dosad započeo je daleko od morske površine, planiranjem neutralizacije “očiju” koje su štitile rusku mornaričku flotu, prije nego što je zadat odlučujući udarac na usidrenu rusku podmornicu.

Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) u utorak je objavila snimke koje pokazuju pripremnu operaciju, uoči prvog napada podvodnim dronom na rusku podmornicu. SBU navodi da je bespilotna letjelica opremljena zračnom rasprskavajućom bojnom glavom pogodila pomorski izviđački zrakoplov Il-38N, poznat kao Sea Dragon, u zračnoj bazi Jejsk.

Na snimci, koju je objavio SBU, vidi se kako se dron približava zrakoplovu na pisti. Prema navodima SBU-a, bojeva glava raspršila je više od dvije tisuće fragmenata. Detonacija se dogodila izravno iznad odjeljka u kojem se nalazila glavna oprema i radari te je oštećen i motor, priopćio je SBU, a prenosi portal Business Insider.

SBU navodi da je onesposobljavanje zrakoplova bilo ključno, jer je Sea Dragon aktivno suzbijao operacije pomorskih dronova SBU-a. Na Crnom moru Rusi su imali samo jedan zrakoplov ove klase sposoban otkriti podvodni dron "Sub Sea Baby" dok se kretao prema cilju, stoji nadalje u priopćenju SBU-a.

Business Insider piše da, ni vrijeme, ni mjesto nastanka snimke nisu mogli biti neovisno potvrđeni. Rusko ministarstvo obrane nije odgovorilo na njihov upit za komentar.

Grad Jejsk se nalazi na istočnoj obali Azovskog mora, nasuprot ruskom okupiranom Mariupolju, otprilike 225 kilometara od Novorosijska, gdje Rusija drži ključne pomorske snage. SBU je naveo da je ondje kasnije napadnuta podmornica klase Kilo, pomoću podvodnog drona Sub Sea Baby, prilagođene inačice površinskog plovila Sea Baby, sposobne za podvodno kretanje.

Ruska Crnomorska flota zanijekala je da je došlo do ozbiljne štete. Ukrajina procjenjuje vrijednost podmornice na 400 milijuna eura.