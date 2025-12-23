Božić i božićni blagdani vrijeme je kada bi se obitelji, nakon naporne godine, napokon trebale okupiti u miru te, uz dobru hranu, uživati u zajedničkim trenucima. Ti zajednički trenuci – koji su u mnogim obiteljima sve rjeđi zbog brojnih poslovnih i školskih obveza, kao i mnogobrojnih izvannastavnih aktivnosti, ne bi trebali uključivati jednu stvar. A to su – ekrani.

Na to je upozorila britanska povjerenica za djecu Dame Rachel de Souza uoči nadolazećih blagdana. U nedavnom razgovoru s novinarima objasnila je kako djeca tijekom blagdana žude za druženjem s rodbinom te je roditeljima i djeci savjetovala da što više vremena tijekom ovih blagdana provedu bez telefona u rukama. Na BBC-ju podsjećaju na nedavno istraživanje koje je provedeno u Engleskoj, a prema kojem gotovo polovica roditelja koji imaju djecu do 18 godina planira dopustiti telefone za božićnim stolom. Dame Rachel kaže da su joj brojna djeca rekla kako su, dok sjede za stolom tijekom večere, roditelji stalno na telefonima.

Zato ih ovog Božića isključimo

Umjesto na djecu i obiteljsko druženje, svoju pažnju poklanjaju ekranima, čime kvare to zajedničko vrijeme. Njen je savjet za nadolazeće dane o ekranima i telefonima jednostavan i svi bismo ga se trebali pridržavati: Zato ih ovog Božića isključimo.

Oni koji bi trebali voditi svojim primjerom, a to često ne rade, upravo su roditelji. Ako mama i tata tijekom zajedničkog vremena za stolom hipnotizirano bulje u ekrane, što se može očekivati od djece? Nema razgovora, povezivanja, smijeha, ničeg, samo svjetlost ekrana i skrolanje po nevažnim videozapisima dok stvaran život prolazi u pozadini.

Zato je, upozorava, važno postaviti prave granice, ali one neće vrijediti samo za djecu, već i za odrasle. Dakle, ako nema telefona za stolom, onda nitko, uključujući roditelje, ne smije prekidati objed i obiteljsko druženje provjeravanjem poruka, surfanjem društvenim mrežama i slično.

A koliko je važno da telefoni nisu u prvom planu tijekom božićnih blagdana pokazuje i nedavno istraživanje čije su rezultate objavili na BBC-ju, a prema kojem gotovo četvero od deset odraslih smatra da su na određen način telefoni negativno utjecali na njihov Božić.

Dame Rachel naglasila je još jednu stvar vezanu za korištenje ekrana, nevezano za božićne blagdane. Naime, istaknula je važnost razgovora roditelja s djecom – i to neprestano i od najranije dobi o njihovu ponašanju na internetu i svim opasnostima koje vrebaju u tom svijetu. Prema njezinim riječima, otvorena i redovita komunikacija ključna je za stvaranje zdravog odnosa prema digitalnom svijetu.

