Kina je, čini se dobila nove, napredne sposobnosti protubrodskih udara s nosača zrakoplova, s nadzvučnom protubrodskom raketom YJ-15, koja se po prvi put može vidjeti na krilnim nosačima kineskog borbenog zrakoplova J-15T.

Fotografija koja je nedavno osvanula na društvenim mrežama, prikazuje dvije navedene rakete ispod krila višenamjenskog borbenog zrakoplova kineske ratne mornarice, što označava i mogući operativni debi tog projektila u službi kineske ratne mornarice, prenosi portal The Aviationist.

If legit, then this photo is the first confirmed sighting of a J-15 carrying a YJ-15 AShM. pic.twitter.com/EekTyEAJmC — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) February 5, 2026

YJ-15 iznenađujuće podsjeća na rusku raketu Kh-31 i čini se kao napredak ranije YJ-12 nadzvučne rakete. Četiri osirometrijska usisnika zraka sugeriraju prisutnost ramjet ili skramjet pogona za postizanje velikih nadzvučnih brzina, dok četiri dugačka aerodinamička stabilizatora i mala stabilizirajuća krilca omogućuju korekcije u srednjoj fazi leta. Potisni dio dodaje svoja četiri krilca.

Prema informacijama časopisa Janes, ta raketa navodno ima domet do 1800 kilometara.

Prethodna opažanja sugeriraju zajedničku logistiku između kineske ratne mornarice i kineskog ratnog zrakoplovstva. Slika još iz 2022. godine prikazivala je borbeni zrakoplov J-16 kineskog ratnog zrakoplovstva s raketom YJ-15, što ukazuje na moguću zajedničku uporabu i racionalizaciju troškova.

Kineski bombarderi H-6K također nose YJ-15 uz druge projektile, poput YJ-21/KD-21.

Sâm J-15T borbeni zrakoplov održava ulogu vodećeg borbenog zrakoplova kineske ratne mornarice, sposobnog za zračne borbe i udare na površinske ciljeve, slično američkom F/A-18E/F Super Hornetu.

Kineski nosač zrakoplova Fujian ima zrakoplove J-15T, J-15DT, J-35, KJ-600 AWACS i sada potencijalno protubrodski projektil YJ-15, čime kineska ratna mornarica dobiva novu sposobnost protubrodskih udara.

Raketa YJ-15 nadopunjuje projektile YJ-18 ASCM i hipersoničnu YJ-20 ASBM, lansirane s palube, dovršavajući tako nosačevu dvostruku mogućnost udara i jačajući kineske slojevite sposobnosti protubrodskih udara na velikim udaljenostima. Drugim riječima, Amerikanci su dobili još jedan razlog za promišljanje svojih poteza, kad je u pitanju konfrontacija s Kinom.