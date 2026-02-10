Sredinom prošlog mjeseca iz OpenAI-a su najavili jednu veliku promjenu za svoj AI alat ChatGPT koja, nije teško zaključiti, neće oduševiti korisnike. Naime, tada su najavili kako će uskoro početi s prikazivanjem oglasa uz rezultate koje im ChatGPT prikaže na njihove upite. Pri tome su objasnili kako se oglasi neće prikazivati svim korisnicima, već samo onima koji koriste besplatnu verziju, ali i onima koji koriste verziju ChatGPT Go.

Riječ je o novom pretplatničkom modelu koji je jeftiniji (8 dolara/eura mjesečno), a u odnosu na potpuno besplatni model omogućuje detaljno istraživanje tema, duže čavrljanje, učitavanje više sadržaja, više memorije za pametnije odgovore itd.

Taj je novi plan predstavljen sredinom siječnja, a razlog za ove poteze prilično je jasan. S novim jeftinijim planom žele privući još više pretplatnika, što će utjecati na povećanje prihoda, a naravno, isti rezultat očekuje se i od uvođenja oglasa. S obzirom na to da su za razvoj i treniranje AI-a potrebni veliki resursi te je potrebno uložiti veliki novac, odluka o uvođenju oglasa čini se logičnom. Također, treba podsjetiti kako OpenAI planira skorašnji izlazak na burzu tako da će svako povećanje prihoda pozitivno djelovati na inicijalnu javnu ponudu dionica i vrijednost same tvrtke.

Oglasi se neće prikazivati uvijek i svima

Što se ostalih pretplatničkih planova tiče (Plus, Pro, Business, Enterprise i Education), unutar njih se neće prikazivati oglasi.

Dok su ranije najavili kako namjeravaju krenuti s prikazivanjem oglasa, ovog tjedna su objavili kako su sada počeli s prikazivanjem reklama korisnicima u SAD-u.

Oglasi ne utječu na odgovore koje vam daje ChatGPT te ćemo vaše razgovore s ChatGPT-jem držati privatnim od oglašivača. Naš je cilj da oglasi podrže širi pristup moćnijim značajkama ChatGPT-a, a istovremeno zadrže povjerenje koje ljudi imaju u ChatGPT za važne i osobne zadatke, objavili su iz OpenAI-a prilikom najave početka prikazivanja oglasa.

Oglasi bi se trebali prikazivati na dnu odgovora u ChatGPT-u kada postoji odgovarajući sponzorirani proizvod ili usluga na temelju razgovora, no oglasi se neće prikazivati uz sve teme, niti svim korisnicima. Naime, kada korisnici razgovaraju o npr. politici i zdravlju, oglasi se neće pojavljivati, a neće se prikazivati niti maloljetnicima.

Izvor: Tech Crunch

