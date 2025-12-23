Do prije nekoliko godina šira javnost nije čula za kinesku tvrtku BYD, no u kratko vrijeme situacija se radikalno promijenila. Kinezi se brzo šire svijetom (prodajni salon otvorili su i u Zagrebu te njihova vozila nisu rijedak prizor i na hrvatskim cestama), a prestigli su i Teslu i sada dominiraju tržištem električnih vozila.

Ovog tjedna iz BYD-a pohvalili su se kako je proizvodnja njihovih, kako ih naziovaju - novih energetskih vozila, dosegla brojku od 15 milijuna. Ta kategorija ne obuhvaća samo električna vozila, već i hibridne automobile. Inače, BYD je do prije nekoliko godina proizvodio i vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, no početkom 2022. godine donijeli su “hrabru odluku” da se posvete samo hibridima i e-vozilima i taj im se potez itekako isplatio.

13 godina do milijuna

To dokazuje i brojka od 15 milijuna prodanih vozila. Konkretan automobil koji je doveo BYD do ove brojke je obiteljski SUV Denza N8L, hibrid cijene nešto veće od 36 tisuća eura (na kineskom tržištu).

Zanimljivo je kako je ovoj kompaniji trebalo čak 13 godina do prvog milijuna proizvedenih automobila, a sada im je trebalo samo 13 mjeseci za povećanje broja proizvedenih vozila s 10 na 15 milijuna, što pokazuje veliku potražnju za njihovim automobilima. U razdoblju između siječnja i studenog kompanija je prodala skoro 4,2 milijuna vozila, što predstavlja rast od 11,3 posto u odnosu na isto vrijeme prošle godine. Također, značajno je porasla prodaja izvan domaćeg tržišta - više od 900 tisuća u prvih jedanaest mjeseci ove godine.

Ta bi se potražnja trebala nastaviti i dalje, a BYD velike nade ulaže i na tržišta izvan Kine, a u posebnom je fokusu Europa. Njihova su vozila trenutačno dostupna u 33 europske zemlje i na oko tisuću lokacija, a planovi za nadolazeću godinu su itekako ambiciozni. Naime, do kraja 2026. BYD želi imati dvostruko više prodajnih mjesta u Europi, što bi se trebalo odraziti na daljnje povećanje prodaje, a također, u planu je i lansiranje novih modela. Među inim, na tržištu EU uskoro se očekuje snažni model Z9GT s kojim žele privući kupce iz premium kategorije.

Izvor: EV Arena