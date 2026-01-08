Iz HEP-a su poslali obavijest i upozorenje građanima o pojavi Android aplikacije s nazivom "HEP fin assistance".

Kako ističu u obavijesti, građani su im dojavili da se u Google Play trgovini može pronaći aplikacija "HEP fin assistance", koja svojim vizualom podsjeća na neku HEP-ovu aplikaciju te može dovesti korisnike u zabludu.

Upozoravamo da aplikacija HEP – fin assistance nije službeni proizvod HEP grupe te da smo poduzeli korake za njezino uklanjanje s Google Play trgovine. Molimo građane da u navedenu aplikaciju ne unose nikakve osobne podatke, ističu iz HEP-a.

HEP fin assistance (Foto: Google Play trgovina/Zimo/Screenshot)

Prema opisu u Google Play trgovini radi se o aplikaciji koja je još u fazi razvoja i trebala bi korisnike naučiti o osnovama financija i ulaganja kroz kvizove.

Ova obrazovna aplikacija dizajnirana je za sve koji žele savladati svijet financija i započeti s pametnim ulaganjem. Intuitivno sučelje nudi učenje o ključnim područjima: od osnova financijske pismenosti do analize svjetskih tržišta, stoji u opisu.

Također navodi se kako je do sad preuzeta više od 100 puta, ali i, zanimljivo, da ju "nudi Google Commerce Ltd", dok je kao autor aplikacije naveden Rare Apps, koji na Google Play trgovini nudi cijeli niz aplikacija s "ranim pristupom".