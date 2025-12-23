Google konstantno razvija i testira nove opcije s kojima želi poboljšati iskustvo korištenja telefona koji rade na njihovom mobilnom operativnom sustavu. Sa svakom novom verzijom Androida dolaze nove manje ili više zanimljive i korisne opcije, a u posljednje vrijeme naglasak je na umjetnoj inteligenciji.

Prilikom lansiranja posljednje generacije svojih telefona Pixel, Google je predstavio opciju Magic Cue, koja je trebala pojednostaviti način korištenja telefona te omogućiti personalizirane prijedloge i akcije bazirane na kontekstu i situaciji unutar aplikacija koje podržavaju tu opciju.

Dok je, dakle, ta opcija bila rezervirana samo za modele Pixel 10, čini se kako Google sada planira jedno iznenađenje i sličnu opciju omogućiti svim korisnicima Androida. Prema izvorima iz Googlea, s kojima su razgovarali novinari sa stranice Android Authority, u budućnosti bi se na telefonima s Googleovim mobilnim operativnim sustavom trebala pojaviti opcija Contextual Suggestions koja će donijeti slične mogućnosti kao i Magic Cue na Pixelima.

Korisni savjeti

Ta će opcija omogućiti “korisne savjete” iz aplikacija i servisa koji će biti bazirani na aktivnostima i lokaciji, a spomenuta su i dva potencijalna primjera. Jedan je da, kada dođete u teretanu, unutar vaše aplikacija za slušanje glazbe odmah će se aktivirati ili pojaviti playlista koju najčešće slušate pri vježbanju. Drugi primjer takvih kontekstualnih prijedloga odnosi se na situaciju u kojoj svaki put otprilike u isto vrijeme tijekom tjedna prenosite sportski sadržaj sa svog telefona na televizor. Telefon bi u budućnosti trebao prepoznavati takve situacije i, u vrijeme kada obično gledate utakmice, odmah vam predložiti prijenos s telefona na TV.

Dakle, ono što možemo očekivati je da će telefon, odnosno aplikacije, učiti iz vaše svakodnevice te vam predlagati određene akcije za koje smatra da bi ih ionako sami napravili ili da bi vam mogle biti korisne.

S obzirom na to da je riječ o opciji koja prati što korisnik radi, uvijek postoji bojazan za privatnost korisnika. No čini se da straha ne bi trebalo biti. Barem u teoriji. Naime, procesiranje se odvija na samom uređaju i to unutar tzv. šifriranog prostora te podaci nikada ne napuštaju sam telefon - osim ako to ne žele sami korisnici iz određenog razloga poput prijavljivanja bugova.

Ova opcija trenutačno je dostupna samo nekim korisnicima testne verzije Androida i nije poznata kada bi je Google mogao omogućiti svima.

Izvor: Android Authority