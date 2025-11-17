Ako ste ikad bili na nekoj stručnoj konferenciji ili kongresu, znate kako to ide. Upoznate nekoga, razmijenite uvodne ljubaznosti i onda dolazi trenutak razmijene poslovnih posjetnica. Neki ih imaju spremne u svakom trenutku, drugima ih je baš ponestalo, treći ih nemaju uopće jer su sve prebacili u digitalni svijet.

Takve bi situacije uskoro mogle biti stvar prošlosti, a razmjena kontakata jednostavna poput dodirivanja dva telefona.

Korisnici Appleovih telefona dobro poznaju opciju NameDrop, a korisnici Androida uskoro bi mogli dobiti svoju verziju.

Kako piše Android Authority, nova značajka omogućila bi razmjenu kontakata između dva telefona s Androidom koristeći jednostavnu gestu poput dodirivanja telefona, stavljanja jednog pored drugog ili korištenjem geste rukom.

Iako ova značajka još nije dostupna korisnicima, nagovještava što ih čeka u budućnosti.

Prema informacijama do kojih su uspjeli doći, značajka će vjerojatno koristiti Bluetooth ili neku drugu tehnologiju za prebacivanje podataka na malim udaljenostima. S obzirom na to da je još u razvoju, još uvijek može doći do brojnih promjena u samom načinu korištenja, ali jasno je na što se cilja - jednostavnu i brzu razmjenu kontakata između korisnika.

Uspije li Google do kraja razviti ovu značajku i implementirati ju u sklopu Androida na velik broj telefona, to će možda potaknuti developere da iskoriste značajku i razviju druge načine upotrebe - za brzo slanje multimedije, dokumenata ili nečeg trećeg.

No, dok iz Googlea službeno ne potvrde i prikažu ovu novu značajku, oslonite se na već dobro prokušane metode - razmjenu posjetnice ili pak slanje svog kontakta putem drugih kanala.